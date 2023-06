Polscy rugbiści przegrali z Gruzją w meczu towarzyskim

Spotkanie na stadionie im. Władysława Króla rozegrano pod hasłem "Wielki Mecz Przyjaźni". Pretekstem była 30. rocznica podpisania traktatu o przyjaźni i współpracy między dwoma państwami. Dla reprezentacji Polski był to też sprawdzian tego, jaki progres poczyniła w ostatnich miesiącach, a także jak dużo brakuje biało-czerwonym do drużyn kalibru Gruzji, która we wrześniu będzie rywalizować we Francji w Pucharze Świata.

Trener Polaków Walijczyk Chris Hitt w wyjściowym zestawieniu postawił na kilka nowych twarzy – debiutowali w kadrze m.in. Jordan Tebbatt, Nicolas Saborit i Bercho Bota.

Gruzini wystąpili w ligowym składzie, ale mimo to dominowali w młynie, dzięki któremu przed przerwą trzykrotnie kładli piłkę na polu punktowym Polaków. Biało-czerwoni dwukrotnie jednak odpowiedzieli i za sprawą punktowych akcji Saborita i Jakub Wojtkowicza oraz podwyższeniach Dawida Banaszka do przerwy przegrywali 14:19. W drugiej połowie gospodarze wykorzystali błędy rywali i po przyłożeniach Petera Hudsona-Kowalewicza oraz Saborita był remis 26:26. W końcówce jednak Polacy opadli z sił i punkty zdobywali już tylko Gruzini, którzy ostatecznie zwyciężyli wysoko 52:26.

Dla Polaków mecz był zwieńczeniem sezonu, w którym po raz pierwszy od lat rywalizowali na poziomie Rugby Europe Championship. Zakończyli rozgrywki na ostatniej ósmej pozycji z bilansem jednego zwycięstwa (nad Belgią) i czterech porażek. Pierwsze miejsce z kompletem wygranych zajęła Gruzja.

W tym sezonie z Rugby Europe Championship nikt nie został zdegradowany, ale za rok na taki przywilej nie będzie można już liczyć. W ostatecznym rozrachunku uwzględniony zostanie dorobek dwóch edycji, a w kolejnej biało-czerwoni rywalizować będą w grupie z Gruzją, Rumunią i Niemcami.

MC, PAP