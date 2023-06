Reprezentanci Polski rozpoczęli rywalizację podczas Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Podczas defilady polskim zawodnikom towarzyszyła małżonka prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda, która zgodnie z tradycją wszystkich poprzednich pierwszych dam w 2015 roku objęła Olimpiady Specjalne Polska patronatem honorowym.

ZOBACZ TAKŻE: Rosyjscy sportowcy na paraolimpiadzie? Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski zajął się sprawą

- Nie ma na świecie potężniejszej siły niż ta, która sprawia, że ludzie pragną się jednoczyć. Razem jesteśmy niepokonani! - powiedział przewodniczący Special Olympics International Timothy Shriver, cytując hasło tegorocznych Igrzysk "#Unbeatable Together" ("Niepokonani razem").

Reprezentanci Polski rywalizują w 18 dyscyplinach. Na terenach targów Berlin Messe zawody rozgrywają badmintoniści, gracze w bocce, gimnastycy, judocy, koszykarze, siatkarze, tenisiści stołowi i trójboiści siłowi. W Parku Olimpijskim odbywają się zmagania jeźdźców, lekkoatletów, piłkarzy oraz wrotkarzy. Kolarze będą ścigać się w centrum miasta, w pobliżu Bramy Brandenburskiej. Polscy zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną będą także walczyć o medale w bowlingu, golfie, kajakarstwie, pływaniu i tenisie.

- Nasza silna reprezentacja jest doskonale przygotowana i liczymy, że już wkrótce worek z medalami rozwiąże się. Zawodnicy z niepełnosprawnością mają wielką pasję, ciężko trenują i pracują nad umiejętnościami. To jest prawdziwy sport według idei olimpijskiej. Najważniejszy jest udział, ale po to przygotowują się przez cztery lata, żeby stanąć na podium. My im pomagamy w tych przygotowaniach - podkreśliła dyrektor generalna Olimpiad Specjalnych Polska Joanna Styczeń-Lasocka.

Igrzyska zakończą się 24 czerwca.

MC, PAP