Faza grupowa ME koszykarek zakończona! Kto zagra w ćwierćfinałach?

W najciekawszym meczu 3., ostatniej kolejki Węgry pokonały obrońcę tytułu Serbię 81:75 (gr. D), w czym największe zasługi miała skrzydłowa Virag Kiss - 21 pkt i 11 zbiórek. Wieczorem Słowaczki, które do tej pory pozostawały bez zwycięstwa, sensacyjnie wygrały z Turczynkami 80:66, wyrzucając ekipę znad Bosforu z dalszej rywalizacji.

W innym interesującym i wyrównanym spotkaniu Czarnogóra, prowadzona przez duet Jelena Skerovic (trzykrotna MP 2006-2008 jako zawodniczka, ostatnio trenerka Arki Gdynia) - Arkadiusz Rusin (szkoleniowiec 1KS Ślęzy Wrocław), była lepsza od Łotwy 71:58 (gr. A), co przesądziło o awansie zwyciężczyń z drugiego miejsca do dalszej fazy. Łotyszki, które prowadził były trener zespołu z Gdyni Gundars Vetra, odpadły z turnieju, który rozpoczęły sensacyjnie od wygranej z Hiszpankami.

Liderką Czarnogóry była Natasha Mack, mistrzyni Polski z UMCS AZS Lublin. Amerykanka z czarnogórskim paszportem miała imponujące double-double - 22 pkt i 20 zbiórek.

Zwycięzcy grup awansowali bezpośrednio do ćwierćfinałów, a drużyny z miejsc 2-3 walczyć będą o prawo występu w czołowej ósemce według klucza: A2-B3, B2-A3, C2-D3, C3-D2. Dwa spotkania tej fazy odbędą się w poniedziałek w Tel Awiwie, a dwa inne dzień później w Lublanie. Drużyny z Izraela przylecą do Lublany na decydującą fazę rywalizacji o medale. 21 czerwca będzie dniem przerwy dla wszystkich ośmiu najlepszych drużyn Eurobasketu.

Spotkania 1/4 finału zaplanowano na 22 czerwca w Lublanie. Półfinały odbędą się 24 czerwca, a spotkania o medale złoty i brązowy w niedzielę 25 czerwca. Pięć czołowych zespołów wywalczy prawo uczestnictwa w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk 2024.

Wyniki 3. kolejki ME koszykarek 2023: grupa A (Tel Awiw): Czarnogóra - Łotwa 61:58 Hiszpania - Grecja 76:60 tabela: pkt M Z P kosze 1. Hiszpania 5 3 2 1 217:184 -------------------------------------------- 2. Czarnogóra 5 3 2 1 192:205 3. Grecja 4 3 1 2 142:139 -------------------------------------------- 4. Łotwa 4 3 1 2 190:197 grupa B (Tel Awiw): Czechy - Izrael 61:52 Belgia - Włochy 72:64 tabela: pkt M Z P kosze 1. Belgia 6 3 3 0 264:164 ------------------------------------------ 2. Czechy 5 3 2 1 163:194 3. Włochy 4 3 1 2 210:201 ------------------------------------------ 4. Izrael 3 3 0 3 179:257 grupa C (Lublana) Niemcy - Wielka Brytania 62:61 Słowenia - Francja 68:73 tabela: pkt M Z P kosze 1. Francja 6 3 3 0 194:175 ---------------------------------------------- 2. Niemcy 5 3 2 1 178:181 3. W. Brytania 4 3 1 2 194:196 ---------------------------------------------- 4. Słowenia 3 3 0 3 201:215 grupa D (Lublana) Węgry - Serbia 81:75 Turcja - Słowacja 66:80 tabela: pkt M Z P kosze 1. Węgry 5 3 2 1 238:211 ------------------------------------------ 2. Serbia 5 3 2 1 236:196 3. Słowacja 4 3 1 2 199:245 ------------------------------------------- 4. Turcja 4 3 1 2 188:219 Pary play in: (19 i 20 czerwca): Czechy (B2) - Grecja (A3) Czarnogóra (A2) - Włochy (B3) Niemcy (C2) - Słowacja (D3) Wielka Brytania (C3) - Serbia (D2)

RM, PAP