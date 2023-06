Szykuje się niespodziewany powrót Piątka! Momentalnie stałby się gwiazdą

Krzysztof Piątek od kilku lat nie może wrócić do formy, jaką prezentował w barwach włoskiej Genoi. To właśnie były pracodawca reprezentanta Polski poważnie rozważa jego ponowne zatrudnienie. Według "La Gazzetta dello Sport" byłoby to idealne rozwiązanie dla obu stron.

Genoa to beniaminek Serie A, który potrzebuje wzmocnień, aby w kolejnym sezonie dzielnie walczyć o utrzymanie. Klub rozgląda się zatem za doświadczonym napastnikiem, który jednocześnie nie jest drogi. Taką opcją jest właśnie Piątek, który w razie dołączenia do Genoi mógłby kontynuować swoją karierę w Serie A. Dodatkowo w klubie, gdzie do dzisiaj ma status wielkiej gwiazdy.

Kibice Genoi doskonale bowiem pamiętają formę strzelecką "Il Pistolero" w sezonie 2018/2019. Wówczas Polak zanotował kapitalne wejście do włoskiego klubu, strzelając 13 goli w 19 meczach. Wychowanek Lechii Dzierżoniów szybko przykuł uwagę możniejszych zespołów i jeszcze w tym samym sezonie zasilił szeregi renomowanego AC Milan.

Na San Siro Piątek kontynuował kapitalną formę. W barwach Rossonerich zdobył bowiem we wszystkich rozgrywkach 11 bramek w 21 spotkaniach. W sumie w całym sezonie Serie A trafiał do siatki aż 22 dwukrotnie. Został okrzyknięty objawieniem sezonu i wróżono mu wielką przyszłość.

Niestety, Piątek już w kolejnym sezonie nie błyszczał na Półwyspie Apenińskim. Dowodem na to tylko cztery ligowe gole w 18 meczach i przejście do Herthy Berlin. W niej dołożył również cztery bramki w Bundeslidze. W sezonie 2020/2021 było nieco lepiej pod tym względem, bo siedem trafień, ale w 32 meczach.

Berlińczycy nie byli przekonani do formy reprezentanta Polski i w sezonie 2021/2022 wypożyczyli go do Fiorentiny. Wydawało się, że Piątek szybko odnajdzie się w dobrze znanej mu Italii, ale nic bardziej mylnego. Zawiódł zarówno we Florencji, jak i w minionym sezonie w barwach Salernitany, dla której zdobył cztery bramki w 29 spotkaniach. Bardziej został zapamiętany nie jako "Il Pistolero", lecz zawodnik marnujący znakomite okazje bramkowe.

Obecnie Piątek wrócił z wypożyczenia do Herthy, ale w stolicy Niemiec nie ma dla niego miejsca. Stąd doniesienia o pozostaniu we Włoszech.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Piątkiem jest zainteresowana Genoa, która mogłaby wykupić go za niewielkie pieniądze. Klub zyskałby zatem zaprawionego w bojach w Serie A piłkarza, dodatkowo idola kibiców, a sam zainteresowany miałby szanse wrócić do formy w miejscu, w którym zaczęła się jego międzynarodowa kariera.

Piątek ma ważny kontrakt z Herthą do czerwca 2025 roku.