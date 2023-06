Znamy złotych medalistów mistrzostw Polski w badmintonie

Dominika Kwaśnik i Kornelia Marczak zdobyły złote medale 59. Indywidulnych Mistrzostwach Polski w badmintonie w grze podwójnej. Był to ostatni akcent turnieju zakończonego w poniedziałek w Józefosławiu k. Warszawy. Mistrz singlistów Dominik Kwinta został najlepszym zawodnikiem turnieju.

Mistrzostwa Polski rozgrywane były od piątku w Centrum Przygotowań Kadry Narodowej Lavo w Józefosławiu. Wzięło w nich udział ponad 163 zawodników, równo o 40 więcej niż przed rokiem, z blisko 40 klubów z całej Polski.

Dzień finałów rozpoczął się walką o tytuł w grze mieszanej. Ubiegłoroczni mistrzowie Miłosz Bochat i Magdalena Świerczyńska (ABRM Warszawa) próbowali obronić tytuł w starciu z Pawłem Śmiłowskim i Agnieszką Wojtkowską (Hubal Białystok). Doświadczeni białostoczanie pokonali warszawski mikst po dwóch setach. Zwycięska para za kilka dni będzie reprezentować Polskę w grze mieszanej na Igrzyskach Europejskich.

W drugim finale broniący tytułu sprzed roku Krzysztof Jakowczuk (Hubal Białystok) zmierzył się ze wschodzącą gwiazdą polskiego badmintona, 19-letnim Kwintą (Spartakus Niepołomice). Ubiegłoroczny mistrz postawił młodszemu rywalowi trudne warunki, ale brązowy medalista mistrzostw Europy juniorów znakomicie odnajdował się na korcie. Był niezwykle ruchliwy i skuteczny, wygrał po trzysetowej walce, notując swój pierwszy tytuł mistrza Polski w karierze.

Trzeci finał to starcie mistrzyni Polski juniorek Joanny Podedworny (Unia Bieruń) z mistrzynią Polski juniorek sprzed czterech lat Anną Dudą (Dwójka Bytów). Obie panie po raz pierwszy w karierze awansowały do finału singla elity. O ile w przypadku Podedworny, jej awans do finału był brany pod uwagę, o tyle wynik Dudy był ogromną niespodzianką. Wygrała aktualna mistrzyni juniorek po zaciętym, trzysetowym pojedynku.

Finał gry podwójnej mężczyzn był swoistym rewanżem za tegoroczny finał miksta. Spotkali się w nim ponownie Miłosz Bochat i Paweł Śmiłowski, tyle, że z partnerami gry podwójnej, Robertem Cybulskim (SKB Suwałki) i Przemysławem Szydłowskim (SKB Suwałki). Spotkanie zdominowała para Bochat/Cybulski, która gładko po dwóch setach zapewniła sobie tegoroczny tytuł, a Miłosz Bochat zrewanżował się Pawłowi Śmiłowskiemu za przegraną w finale gry mieszanej.

Ostatni finałowy mecz to walka rewelacyjnie grających w turnieju mistrzyń Polski juniorek Anny Czuchry i Darii Zimnol z rutynowanymi Dominiką Kwaśnik i Kornelią Marczak, które będą reprezentować Polskę w nadchodzących Igrzyskach Europejskich w Krakowie. Walka w tym spotkaniu była niezwykle emocjonująca. Pierwszego seta wygrała para juniorek, drugiego doświadczone reprezentantki Polski. Sprawa tytułu rozstrzygnęła się w trzecim secie. Wygrały Kwaśnik i Marczak, które obroniły tytuł mistrzyń Polski sprzed roku.

Tegoroczne Indywidualne Mistrzostwa Polski były szczególne z kilku względów. Jednym z nich była rekordowa pula nagród wynosząca 100 tysięcy złotych. Zwycięzcy gier pojedynczych otrzymali po 10 tysięcy złotych. Oddzielną nagrodę specjalną dla najlepszego zawodnika turnieju, samochód znanej zachodniej marki, zgarnął Kwinta.

Wyniki finałów:

- gra mieszana

Paweł Śmiłowski, Agnieszka Wojtkowska (oboje UKS Hubal Białystok, 2)

- Miłosz Bochat, Magdalena Świerczyńska (oboje ABRM Warszawa, 1) 21:18, 21:16





- gra pojedyncza mężczyzn

Dominik Kwinta (Spartakus Niepołomice, 2) - Krzysztof Jakowczuk (UKS Hubal Białystok, 1) 21:13, 18:21, 21:16

- gra pojedyncza kobiet

Joanna Podedworny (Unia Bieruń, 3) - Anna Duda (Dwójka Bytów) 21:15, 20:22, 21:16

- gra podwójna mężczyzn

Miłosz Bochat (ABRM Warszawa), Robert Cybulski (SKB Suwalki, 1)

- Paweł Śmiłowski (UKS Hubal Białystok), Przemysław Szydłowski (SKB Suwałki, 5/8) 21:14, 21:15

- gra podwójna kobiet

Dominika Kwaśnik (Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle), Kornelia Marczak (Plesbad Pszczyna, 1)

- Anna Czuchra (Unia Bieruń), Daria Zimnol (Plesbad Pszczyna, 5/8) 16:21, 21:17, 21:16

psz, PAP