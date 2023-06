WTA w Berlinie: Jule Niemeier - Ons Jabeur. Relacja i wynik na żywo

W jednym z wtorkowych meczów 1/16 finału turnieju WTA w Berlinie dojdzie do konfrontacji pomiędzy Jule Niemeier a Ons Jabeur. Zdecydowaną faworytką tego spotkania jest Tunezyjka. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Jabeur to turniejowa "czwórka", podczas gdy Niemeier musiała przebrnąć przez kwalifikacje, aby dostać się do drabinki głównej zmagań w stolicy Niemiec. Tunezyjka w rankingu WTA plasuje się na wysokim szóstym miejscu, a reprezentantka gospodarzy to obecnie 120. "rakieta" żeńskiego tenisa.

Obie zawodniczki jeszcze nie miały okazji do rywalizacji ze sobą.

Triumfatorka tego spotkania zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku Bianca Andreescu (Kanada) - Marketa Vondrousova (Czechy).

Relacja i wynik na żywo meczu Niemeier - Jabeur od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport