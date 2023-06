Dyskryminacja w sporcie? "Nikt nie przyzna, że Modrić i Djoković są najlepsi"

Wyjątkowe oburzenie wywołał w Chorwacji ranking najlepszych piłkarzy wszech czasów, opublikowany przez magazyn "Four Four Two". Zdaniem tamtejszych mediów, w świecie sportu panuje dyskryminacja, przez którą cierpią takie gwiazdy jak Luka Modrić i... tenisista Novak Djoković.

W zestawieniu "Four Four Two" pierwsze miejsce zajął Argentyńczyk Lionel Messi, który wyprzedził Pelego i Diego Armando Maradonę. O ile pierwsza trójka nie budzi w Chorwatach wielkich zastrzeżeń, o tyle miejsce ich największej gwiazdy - jak najbardziej. Luka Modrić został sklasyfikowany dopiero pod koniec trzeciej dziesiątki.

"Na litość boską, gdzie jest Modrić, skoro nie ma go ani w pierwszej dziesiątce, ani w pierwszej dwudziestce? Odpowiedź: dopiero na 28. miejscu! Przed nim są między innymi Ronaldinho, Lew Jaszyn, Xavi, Iniesta, Franco Baresi, Carlos Alberto i Roberto Baggio. Tak, nasz zdobywca Złotej Piłki, dwukrotny medalista mistrzostw świata i najlepszy gracz, jakiego mieliśmy, ledwo wskoczył do pierwszej trzydziestki" - bulwersuje się "Vecernji list".

Zdaniem Chorwatów, winę za zdecydowanie zbyt niską - ich zdaniem - pozycję pomocnika Realu Madryt ponosi... dyskryminacja, panująca w światowym sporcie.

"Mamy tu do czynienia z tym samym syndromem, jaki Zachód ma wobec Novaka Djokovicia. Nikt z naszego regionu, bez względu na to, ile by osiągnął, nigdy nie zyska potwierdzenia, na które zasługuje: że jest największym sportowcem wszech czasów" - podkreślają chorwaccy dziennikarze.

Na potwierdzenie swoich tez, "Vecernji list" podaje, że znacznie wyżej od Luki Modricia znaleźli się w zestawieniu między innymi: George Best, który nigdy nie zagrał na mundialu, Zico, który nie ma ani medalu mistrzostw świata, ani Złotej Piłki, zaś lista sukcesów pomocnika Realu Madryt jest dużo dłuższa od dokonań Eusebio, Meazzy czy Baggio.

Co ciekawe, Serbowie po części przyznali rację chorwackim dziennikarzom. "Kurir" twierdzi co prawda, że choć nie można porównywać sportowców z tak różniących się dyscyplin, to i tak dokonania Luki Modricia bledną przy 23 tytułach Novaka Djokovicia w Wielkim Szlemie. Serbscy żurnaliści zgadzają się jednak co do tego, że Zachód stara się przykrywać sukcesy, które osiągnął "Nole", wysuwając na pierwszy plan jego antyszczepionkowe komentarze podczas pandemii czy - ostatnio - wypowiedzi na temat Kosowa.

