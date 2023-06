Seria rzutów karnych wyłoniła zwycięzcę piłkarskiej Ligi Narodów!

Finałowe spotkanie nie przyniosło goli w pierwszej połowie. Choć obie drużyny dążyły do otworzenia wyniku, ostatecznie zarówno Dominik Livaković, jak i Unai Simon w tej części meczu zachowali czyste konto.

ZOBACZ TAKŻE: Miss mundialu pojawiła się na finale Ligi Narodów (ZDJĘCIA)

Druga połowa i... nadal bez bramek. Co prawda piłkarze reprezentacji Hiszpanii wypracowali sobie kilka sytuacji do strzelenia gola, ale ostatecznie do rozstrzygnięcia triumfatora konieczne było rozegranie dogrywki lub serii rzutów karnych.

W dogrywce, podobnie jak w regulaminowym czasie gry, goli nie było. W serii rzutów karnych skuteczniejsi okazali się Hiszpanie, którzy wygrali 5:4, triumfując tym samym w całych rozgrywkach.

Wcześniej w niedzielę rozegrano mecz o trzecie miejsce tej edycji Ligi Narodów, w którym Włochy ograły Holandię, triumfując 3:2 po niezwykle emocjonującym spotkaniu.

Chorwacja - Hiszpania 0:0 po dogrywce, 4:5 w rzutach karnych

Chorwacja: Dominik Livaković - Josip Juranović (112. Josip Stanisić), Josip Sutalo, Martin Erlić, Ivan Perisić - Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovacić - Mario Pasalić (61. Bruno Petković), Andrej Kramarić (90+1. Lovro Majer), Luka Ivanusec (78. Nikola Vlasić)

Hiszpania: Unai Simon - Jesus Navas (97. Dani Carvajal), Robin Le Normand (78. Nacho Fernandez), Aymeric Laporte, Jordi Alba - Rodri, Fabian Ruiz (78. Mikel Merino) - Marco Asensio, Gavi (87. Dani Olmo), Yeremy Pino (66. Ansu Fati) - Alvaro Morata (66. Joselu)

Żółte kartki: Petković - Gavi, Nacho, Rodri

BS, Polsat Sport