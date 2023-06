Fernando Santos już po rozmowie z prezesem PZPN! Co dalej z reprezentacją Polski?

We wtorek 20 czerwca 2023 roku piłkarska reprezentacja Polski rywalizowała na wyjeździe z narodową drużyną Mołdawii w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Po triumfie 1:0 nad Niemcami w pierwszym spotkaniu czerwcowego zgrupowania, wielu kibiców i ekspertów uważało, że Biało-Czerwoni bez problemu poradzą sobie w starciu z Mołdawią.

Chociaż spotkanie w Kiszyniowie rozpoczęło się obiecująco, bo Polacy prowadzili do przerwy 2:0, to ostatecznie podopieczni Fernando Santosa nie byli w stanie wrócić do Polski z ani jednym punktem. Mołdawianie odwrócili los spotkania i wygrali 3:2.

Po tym blamażu prezes PZPN postanowił wezwać portugalskiego szkoleniowca na rozmowę. Kulesza opublikował w tej spawie post na swoim koncie na Twitterze.

"Emocje po wczorajszym meczu powoli opadają. Rozmawiałem z trenerem Santosem, obaj jesteśmy bardzo rozczarowani jego wynikiem. Mamy świadomość ciężkiej sytuacji w grupie eliminacyjnej, ale obaj również wierzymy, że stać nas na zwycięstwa jesienią i bezpośredni awans do EURO 2024. W historii polskiej piłki były już trudne momenty, ale zawsze działając razem, wchodziliśmy z tych kryzysów" - napisał prezes polskiej federacji.

Warto przypomnieć, że obecnie polscy piłkarze plasują się na czwartym miejscu w grupie E eliminacji Euro. Biało-Czerwonych wyprzedzają narodowe drużyny Czech, Albanii oraz Mołdawii.

