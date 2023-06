Po pierwszym turnieju Polacy mają na koncie trzy zwycięstwa i jedną porażkę. Bilans Niemców jest zdecydowanie mniej okazały. Wygrali tylko jedno spotkanie i zanotowali cztery porażki. Jedną z nich ponieśli już na turnieju w Rotterdamie.

- Na pewno szkoda tego spotkania, bo przez dwa sety toczyła się wyrównana gra. Można powiedzieć, że nasze statystyki i gra w ataku wyglądały dobrze, nawet lepiej od przeciwnika, ale tylko do 20. punktu. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach mamy swoje okazje, ale ich nie wykorzystujemy - ocenił Winiarski.

Reprezentacja Niemiec to młody zespół, który nie zawsze wie, jak wyjść z opresji na boisku.

- Płacimy na pewno młodością. Trzeba szukać pozytywów. Momentami gramy bardzo dobrze, a teraz po prostu musimy nabrać tyle doświadczenia, żeby w końcówkach utrzymać wynik i dowieźć go do końca. To będziemy starali się robić - skomentował szkoleniowiec niemieckiej ekipy.

Kolejnym rywalem Niemców będą Polacy, czyli jedna z najsilniejszych drużyn w rozgrywkach.

- Nie odkryję Ameryki, kiedy powiem, że to jeden z najlepszych zespołów na świecie. Zmienił się skład w stosunku do poprzedniego turnieju, kilku doświadczonych zawodników wróciło do drużyny. Dla nas to na pewno bardzo trudne spotkanie, ale z gatunku tych, w którym nie mamy nic do stracenia. Wierzę, że ta sytuacja pozwoli nam grać trochę luźniej, niż w momentach, w których wiemy, że możemy lub powinniśmmy wygrać. Z tym sobie nie radzimy - powiedział Winiarski.

