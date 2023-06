Szokujące wyznanie Neymara. Publicznie przyznał się do zdrady

Za pośrednictwem Instagrama Neymar opublikował post, w którym zwrócił się do swojej dziewczyny Bruny Biancardi. Gwiazdor PSG przeprosił partnerkę za to, że ją zdradził. W sieci zawrzało.

"Zawodzę każdego dnia, na boisku i poza nim. To ja naprawiam swoje błędy. Wszystko to uderzyło w jedną z najbardziej wyjątkowych osób w moim życiu. Kobietę, o której marzyłem, żeby szła przez życie obok mnie, matkę mojego dziecka. [...]. Bru, przeprosiłem cię już, ale jestem zmuszony zrobić to publicznie. Jeśli sprawa prywatna stała się publiczna, przeprosiny muszą być publiczne. Nie wyobrażam sobie siebie bez ciebie" - napisał Brazylijczyk.

ZOBACZ TAKŻE: Transfer Arkadiusza Milika ogłoszony! A jednak!

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach media rozpisywały się o nietypowym pakcie między piłkarzem PSG a jego partnerką. Jak poinformowała "Marca", Brazylijczyk mógł flirtować, a nawet uprawiać seks z innymi kobietami, ale nie mógł ich całować w usta. Dodajmy, iż w lutym tego roku Neymar i Biancardi wrócili do siebie. Po raz pierwszy swój związek ogłosili w 2021 roku. Następnie w sierpniu 2022 roku niespodziewanie potwierdzili rozstanie.

Zdania na temat wpisu 31-latka są podzielone. Jedni doceniają szczerość piłkarza, inni krytykują go za zdradę.

Miniony sezon nie był zbyt udany dla 124-krotnego reprezentanta Brazylii. W lidze zagrał tylko w 20 meczach. Od lutego zmagał się z urazem kostki, który wykluczył go z gry.

Bruna Biancardi - dziewczyna Neymara Zobacz galerię

mtu, Polsat Sport