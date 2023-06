Gigantyczna rewolucja w siatkówce! Chodzi o mistrzostwa świata i igrzyska

To już pewne! Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) ogłosiła, że od 2025 roku mistrzostwa świata siatkarzy oraz siatkarek będą odbywała się co dwa lata, a udział w nich będą brały 32 zespoły. Postanowiono również zmieć zasady kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Siatkarski mundial zarówno w wydaniu męskim, jak i żeńskim, odbywał się dotychczas co cztery lata. O tym, że oficjele FIVB przymierzają się do skrócenia okresu oczekiwania, mówiło się od jakiegoś czasu. Teraz zapadły wiążące decyzje.

I tak oto postanowiono, że od 2025 roku mistrzostwa świata kobiet oraz mężczyzn będą odbywać się co dwa sezony, a liczba drużyn biorących w nich udział wzrośnie do 32. System rozgrywek obu turniejów zostanie ujednolicony - osiem grup po cztery drużyny, dwie najlepsze awansują do fazy pucharowej, gdzie toczyć się będą zmagania w 1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale, a następnie o medale.

Przekazano również, że udział w mistrzostwach świata będą mieć zapewnieni nie tylko gospodarze, ale obrońca tytułu oraz trzy najlepsze reprezentacje z mistrzostw kontynentalnych. Pozostałe miejsca wywalczą drużyny najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIVB na koniec sezonu reprezentacyjnego, który będzie poprzedzał mundial.

Podobnie będzie wyglądać sprawa dotycząca awansu na igrzyska olimpijskie do Los Angeles w 2028 roku. Na pewno wystąpią w ich gospodarze - USA, ale również pięciu mistrzów imprez kontynentalnych. Do tego grona dołączą cztery najlepsze zespoły mistrzostw świata oraz dwie najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIVB, które nie miały wcześniej zapewnionej przepustki.