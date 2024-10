Mieli piłki meczowe! Porażka siatkarzy Asseco Resovii po emocjonującym starciu

Asseco Resovia przegrała z drużyną Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 2:3 w meczu 8. kolejki PlusLigi. Spotkanie w Hali Podpromie przyniosło sporo emocji. Pierwszy set dla gości, dwa kolejne dla rzeszowian, którzy w czwartym nie wykorzystali piłek meczowych i przegrali 28:30. W tie-breaku górą byli siatkarze Norwida, którzy odnieśli piąte zwycięstwo w obecnym sezonie. Dla siatkarzy Asseco Resovii to już piąta porażka...

Początek meczu to problemy rzeszowian ze skończeniem ataków i przewaga gości (4:8). Drużyna z Częstochowy grała skuteczniej, lepiej prezentowała się w obronie oraz w bloku. Dokładała też punkty zagrywką – asami popisali się Bartłomiej Lipiński (6:11) i Milad Ebadipour (11:16). W końcówce goście kontrolowali sytuację i zamknęli seta punktowym blokiem (17:25).

Siatkarze Norwida poszli za ciosem na początku drugiej partii i znów wypracowali sobie zaliczkę (6:9), którą powiększyli później do pięciu oczek (7:12). Rzeszowianie zabrali się do odrabiania strat – poprawili zagrywkę, a goście zacięli się w ataku. Gospodarze dopięli swego (16:16), później uzyskali przewagę (19:17), ale losy tej partii ważyły się do końca. W decydującej akcji goście popełnili błąd w polu serwisowym (25:23).

Trzecia odsłona od początku toczyła się przy minimalnej przewadze rzeszowian (8:6). W środkowej części seta gospodarze złapali właściwy rytm, grali pewnie, skutecznie i punktowali rywali (18:11).Końcówka przebiegała bez większych emocji, a seta efektownie zwieńczył Stephen Boyer, który zaserwował trzy asy (25:15).

Emocji nie brakowało natomiast w czwartym secie. Po wyrównanym początku, rzeszowianie odskoczyli na moment na trzy oczka po serii punktowych bloków (11:8), ale goście trzymali kontakt i odrobili straty po ataku Milada Ebadipoura (15:15). Później odskoczyli na dwa oczka (17:19) i tym razem to gospodarze musieli odrabiać straty (20:20). Po punktowym bloku Asseco Resovia miała piłkę meczową (24:22), ale nie wykorzystała swoich szans. Siatkarze Norwida zdołali doprowadzić do gry na przewagi. Zaciętą walkę rozstrzygnął na korzyść przyjezdnych Patrik Indra, który zaatakował po bloku rywali (28:30).

Wyrównana rywalizacja przeniosła się na tie-breaka. Przy zmianie stron punkt zaliczki miała ekipa z Częstochowy (7:8). Wynik krążył wokół remisu do stanu 10:10. Wówczas ważne akcje zaczęli wygrywać siatkarze Norwida, a dobrą zmianę na zagrywkę dał Damian Kogut (10:13). Gospodarze zerwali się jeszcze do walki, ale przestrzelona zagrywka dała przyjezdnym piłkę meczową. W kolejnej akcji Milad Ebadipour zaatakował po dłoni blokującego rywala i rozstrzygnął mecz (12:15).

Najwięcej punktów: Stephen Boyer (26), Bartosz Bednorz (21), Lukas Vasina (16) – Asseco Resovia; Patrik Indra (28), Milad Ebadipour (17), Daniel Popiela (12), Sebastian Adamczyk (12), Bartłomiej Lipiński (10) – Steam Hemarpol Norwid. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (9–4), przyjezdni blokiem (14–15) i byli skuteczniejsi w ataku. MVP: Patrik Indra (25/44 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).



Asseco Resovia Rzeszów – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 2:3 (17:25, 25:23, 25:15, 28:30, 12:15)

Resovia: Dawid Woch, Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Łukasz Kozub, Lukas Vasina – Paweł Zatorski (libero) oraz Klemen Cebulj, Cezary Sapiński, Gregor Ropret, Patryk Niemiec. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Norwid: Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Quinn Lester Isaacson, Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Patrik Indra – Bartosz Makoś (libero) oraz Damian Radziwon, Tomasz Kowalski, Mateusz Borkowski, Damian Kogut. Trener: Cezar Douglas Silva.