Rajd Safari 2023: Kajetanowicz i Szczepaniak wiceliderami WRC2!

Druga pętla została złożona z tych samych trzech odcinków specjalnych, po których rywalizowano o poranku. Kajetanowicz i Szczepaniak dwukrotnie uzyskiwali drugi czas, wygrywając szósty oes. Po piątkowym etapie zajmują drugą pozycję w WRC2, a od liderów dzielą ich 26,4 sekundy.

– Za nami pierwszy, długi dzień Rajdu Safari. Myślę, że to był najłagodniejszy etap, choć w przypadku tych zawodów nie wolno żadnego dnia lekceważyć, żadnego odcinka specjalnego, w zasadzie żadnego metra i żadnego kamienia. Cieszę się, bo choć przez przebitą oponę straciliśmy dużo sekund, to jednak podjęliśmy dobrą decyzję, żeby kontynuować jazdę. Opona zniszczyła nam część samochodu, ale mechanicy odbudowali go, więc wszystko jest OK. W serwisie zastanowimy się, czy zmieniamy coś w samochodzie. Na pewno trzeba go przejrzeć, bo to była wymagająca pętla. Będziemy gotowi do jutrzejszej walki – komentuje Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.

Kolejny etap zmagań już jutro. Rywalizację o godzinie 7:00 polskiego czasu rozpocznie próba Soysambu 1 (29,32 km), po której rozegrane zostaną odcinki Elmenteita 1 (15,08 km) oraz najdłuższy w rajdzie Sleeping Warrior (31,04 km). Te same próby zostaną powtórzone także po południu.

Rajd Safari 2023, nieoficjalna klasyfikacja WRC2 po OS 7:

1. Munster/Louka (Ford Fiesta Rally2) 1:23:29,4 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) +26,4 s

3. Prokop/Jurka (Ford Fiesta Rally2) +3:21,8 s

4. Tundo/Jessop (Skoda Fabia R5) +5:55,8 s

5. Kremer/Gottschalk (Skoda Fabia Rally2 evo) +8:25,0 s

6. Chwist/Heller (Skoda Fabia RS Rally2) +10:44,9 s

7. Virani/Bhatti (Skoda Fabia R5) +13:16,6 s

8. Díaz-Aboitiz/Sanjuan de Eusebio (Skoda Fabia Rally2 evo) +15:06,0 s

9. Patel/Khan (Ford Fiesta R5) +15:52,2 s

10. Singh/Khan (Skoda Fabia Rally2 evo) +21:14,7 s

