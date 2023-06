Donna Vekić mocno zaznacza swoją obecność przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Chorwatka znakomicie radzi sobie w turnieju trawiastym w Berlinie. O awans do półfinału 23. tenisistka rankingu WTA powalczy z Eliną Avanesyan. Relacja i wynik na żywo z meczu Elina Avanesyan - Donna Vekić na Polsatsport.pl

Tego nie spodziewała się nawet Donna Vekić. Chorwatka w drugiej rundzie turnieju w Berlinie trafiła na jedną z najlepszych tenisistek na świecie - Jelenę Rybakinę. Kazaszka na trawiastych kortach zawsze postrzegana jest w gronie ścisłych faworytek. Nie inaczej było w pojedynku z Vekić, ale Chorwatka zaskoczyła rywalkę i mimo porażki w pierwszym secie, sięgnęła po zwycięstwo.

Po tak imponującej wygranej, Vekić z miejsca stała się jedną z kandydatek do tytułu w stolicy Niemiec. Zwłaszcza, że na jej drodze do półfinału stanie 81. w rankingu - Elina Avenesyan. Dla Rosjanki sam awans do czołowej ósemki jest dużym wyróżnieniem. Zwycięstwo nad Darią Kasatkiną nie było dziełem przypadku, ale w pojedynku z Vekić, poprzeczka będzie zawieszona jeszcze wyżej.

Relacja i wynik na żywo z meczu Elina Avanesyan - Donna Vekić na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

K.P, Polsat Sport