Gwiazdor Legii Warszawa w reprezentacji Polski? "Kolejny problem nie jest potrzebny"

Cezary Kowalski podczas niedzielnego programu Cafe Futbol żartobliwie zaproponował, by do piłkarskiej reprezentacji Polski dołączył Josue. Na te słowa szybko zareagował Tomasz Hajto.

Gośćmi Bożydara Iwanowa podczas niedzielnego programu Cafe Futbol byli Cezary Kowalski, Tomasz Łapiński, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak. Eksperci rozmawiali na temat ostatnich występów piłkarskiej reprezentacji Polski - w szczególności o niespodziewanej porażce z Mołdawią.

Wszystkie osoby obecne w studiu zgodnie stwierdziły, że w ekipie Biało-Czerwonych brakuje liderów. Ta diagnoza skłoniła Kowalskiego do żartobliwego zaproponowania, by do polskiej drużyny narodowej dołączył gwiazdor Legii Warszawa - Josue.

- Fernando Santos pewnie chętnie wziąłby Josue. To jest piłkarz, który ma charakter - powiedział ekspert.

Na te słowa szybko zareagował Hajto.

- Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Mamy już wystarczająco problemów, kolejny nie jest potrzebny - stwierdził były reprezentant Polski.

