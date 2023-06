Kulomiotka pobiegła w... sprincie! Zachwyciła kibiców na Igrzyskach Europejskich

Ten bieg zdecydowanie przejdzie do historii! Podczas trwających w Polsce Igrzysk Europejskich lekkoatleci nie tylko rywalizują między sobą, ale również zbierają cenne punkty do klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw Europy. To oznacza, że każda absencja w zawodach może okazać się kluczowa w końcowym rozrachunku, więc żadna kadra nie chce odpuścić jakiejkolwiek konkurencji.

Co jednak, gdy jedna z reprezentantek lub reprezentantów dozna kontuzji? Tak było w przypadku Anne Zagre, która miała wystartować we wspomnianym biegu przez płotki, ale musiała poddać się z powodu urazu. Nikt z biegających zawodników nie mógł zastąpić Belgijki, więc na bieg zdecydowała się... kulomiotka.

Belgijska kulomiotka Jolien Maliga Boumkwo dzielnie ukończyła bieg na 100 metrów przez płotki - po cenny punkt dla reprezentacji (a jak się okazało - dwa punkty, po falstarcie Szwajcarki w mocniejszej serii).pic.twitter.com/AaiNsmHoIh — Athletics News (@Nedops) June 24, 2023



Jolien Maliga Boumkwo jeszcze w piątek startowała w rywalizacji kulomiotek, gdzie zajęła dobre szóste miejsce z wynikiem 16.58 metra, a w sobotę zdecydowała się na start w biegu zastępując kontuzjowaną rodaczkę.



W samym wyścigu widać było sporą różnicę klas od samego startu. Pierwsza w tym biegu kwalifikacyjnym była Teresa Erandonea z czasem 13.22, a przedostatnie miejsce zajęła Maja Maunsbach z czasem 13.81. Jako ostatnia finiszowała za to Boumkwo z czasem... 32.81 ustanawiając jednocześnie swój nalepszy wynik w tym sezonie.

PI, Polsat Sport