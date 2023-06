Niemka najlepsza w pierwszym turnieju PZT Polish Tour 2023

Feistel to córka byłej tenisistki z Trójmiasta Magdaleny Mróz-Feistel, która do gdańskiego turnieju przystąpiła praktycznie od razu po zdobyciu w Poznaniu tytułu mistrzyni Polski młodzieżowców (do lat 23) zarówno w singlu, jak i mikście oraz wywalczeniu srebrnego medalu w deblu.

W półfinale na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej wystąpiły dwie Polki. Feistel wyeliminowała 6:4, 6:4 najwyżej rozstawioną Słowaczkę Eszter Meri, natomiast Stefania Rogozińska-Dzik (Górnik Bytom) uległa Kuhl 4:6, 2:6.

Decydujące spotkanie trwało trzy godziny i 10 minut. Pierwszego seta Polka wygrała 6:2, w drugim w takim samym stosunku triumfowała rywalka, natomiast w trzeciej partii Feistel prowadziła 4:2. Niemka wygrała trzy gemy z rzędu., ale nie wykorzystała czterech piłek meczowych.

Po stracie własnego podania Kuhl przełamała serwis Polki, wygrywała 6:5, jednak ponownie pozwoliła się przełamać i doszło do tie-breaka. Niemka zwyciężyła w nim 7-5.

Feistel, grając w parze z Marceliną Podlińską (Górnik Bytom), dotarła także do finału gry podwójnej. W decydującym meczu biało-czerwone przegrały z najwyżej rozstawionymi ukraińskimi siostrami Martyną i Nadią Kolb 0:6, 1:6.

Turniej ten otworzył tegoroczny cykl PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski, który składa się z dziewięciu imprez ITF Tennis World Tour o różnej randze - od puli nagród od 15 (jak w Gdańsku) do 40 tys. dolarów.

O najwyższą kwotę w trzecim tygodniu sierpnia tenisistki rywalizować będą we Wrocławiu, a następnie przeniosą się do Bydgoszczy na turniej ITF W25.

W pozostałych sześciu imprezach zagrają mężczyźni - po raz pierwszy zaprezentują się we Wrocławiu w ITF M15. Finał odbędzie się 2 lipca, a później w cyklu nastąpi ponadmiesięczna przerwa, podczas której w dniach 9-16 lipca na kortach Górnika Bytom rozegrane zostaną 97. Narodowe Mistrzostwa Polski.

PZT Polish Tour zakończy 10 września męski turniej na obiektach KT Bałtyku Koszalin.