Hiszpańskie media przekazały, kiedy Lionel Messi zostanie oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Interu Miami. Co ciekawe, podczas tej ceremonii do Argentyńczyka ma dołączyć także inny piłkarz.

Messi swoim ruchem transferowym zadziwił wielu kibiców i ekspertów. Warto bowiem przypomnieć, że wraz z końcem sezonu 2022/2023 mistrz świata z Kataru pożegnał się z drużyną Paris Saint-Germain. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Argentyny postanowił, że przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie grał w barwach Interu Miami.

Kibice nie mogą się doczekać, kiedy Messi rozegra swój pierwszy mecz w nowym klubie. Według informacji podanych przez "Mundo Deportivo" były zawodnik FC Barcelona ma zostać zaprezentowany 16 lipca na stadionie w Miami, na którym obecnie może zmieścić się 18 tysięcy osób.

Co ciekawe, Messi ma nie być jedynym piłkarzem, którego w tym dniu ma zaprezentować Inter. Jak donoszą hiszpańskie media, podczas tej samej uroczystości z kibicami amerykańskiego klubu ma przywitać się Sergio Busquets. Przypomnijmy, że Hiszpan opuścił szeregi "Dumy Katalonii", by prawdopodobnie dołączyć do Messiego za oceanem.

AA, Polsat Sport