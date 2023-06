Iga Świątek występem na kortach w Bad Homburgu zakończy przygotowania do Wimbledonu. Przed startem turnieju liderka rankingu WTA miała okazję porozmawiać z legendą kobiecego tenisa - Andżeliką Kerber.

Turniej w Bad Homburgu to ostatni start Igi Świątek przed zbliżającym się Wimbledonem. Na kortach w Niemczech Polka chce przyzwyczaić się do nawierzchni i uniknąć sytuacji sprzed roku, kiedy do Londynu udała się bezpośrednio po zakończeniu zmagań na mączce.

Rywalką naszej zawodniczki w spotkaniu I rundy turnieju będzie reprezentantka gospodarzy - Tatjana Maria. Przed startem imprezy zawodniczki wzięły jeszcze udział w "players party", czyli bankiecie, w którym udział wzięły uczestniczki turnieju i goście honorowi. Nie zabrakło wśród nich legendy niemieckiego tenisa - Andżeliki Kerber.

Niemka z polskim paszportem nie weźmie udziału w turnieju, ale przebywa obecnie w Bad Homburgu. Podczas wspomnianego "players party" 35-latka spotkała się z Igą Świątek. Zawodniczki miały okazję porozmawiać po polsku.

Mit dem Players' Opening und den Qualimatches sind wir gestern in die Turnierwoche gestartet und freuen uns auf den heutigen Start der Hauptfeldmatches! 😍 pic.twitter.com/vv2wOKSh23 — Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (@badhomburgopen) June 25, 2023

Co ciekawe Świątek miała okazję rywalizować z Kerber. Obie zawodniczki na korcie spotkały się tylko raz. Rok temu w spotkaniu 1/8 turnieju w Indian Wells Polka pokonała reprezentantkę Niemiec.

K.P, Polsat Sport