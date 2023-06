Legenda nie ma wątpliwości. "Hurkacz może wygrać Wimbledon"

- Ja wierzę w Huberta. Mówiłem od początku, że to jest nasz Andy Murray, wielki talent i osiągnie wielkie rzeczy. Podobnie jak z Igą. Także dalej oczywiście w niego wierzę. Do tego to jest wyjątkowo sympatyczny młody człowiek i utrzymujemy świetny, bliski kontakt. Wierzę w niego i ta trawa jest stworzona do jego gry - powiedział Fibak.

Jaka może być przyczyna słabszej w ostatnim czasie dyspozycji Hurkacza?



- Ciągle uważam, że zbyt mało atakuje. Zbyt mało gra do przodu. Z wszystkimi gra długo, rozgrywa maratony, doprowadza do wielu tie-breaków. W Stuttgarcie było bardzo poprawnie. Półfinał, czyli sukces Huberta. W Halle rozczarowanie, ale przegrał z groźnym Holendrem Griekspoorem. Niestety nie udało mu się obronić tytułu - zauważył jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii.



- Dla mnie był zbyt luźno nastawiony, zbyt wesoły, zbyt uśmiechnięty i nie przeżywał zbyt mocno tej porażki. (...) Hubert jak zawsze z uśmiechem. Z jednej strony jest tym wzorowym gentlemanem i godnym naśladowania przez innych, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć trochę nerwu i takiego rozczarowania - dodał Fibak.



Legenda polskiego tenisa nie ma jednak żadnych wątpliwości. Według Fibaka Hurkacz zdolny jest na Wimbledonie do osiągnięcia wielkich rzeczy.



- Hurkacz może wygrać Wimbledon! Tak naprawdę nie ma w tej chwili takich geniuszy typu Stefan Edberg, Boris Becker czy John McEnroe, którzy grali serve and volley. Teraz gra się inaczej, gra się z głębi kortu. Hubert wie, jak wygrywać takie szybkie punkty, serwisem czy returnem. Uważam, że ma najlepszy serwis na świecie, jeden z najlepszych returnów, jeden z najlepszych bekhendów i jest jednym z najlepiej poruszających się, szczególnie wysokich, tenisistów. Nikt nie jest tak zwrotny i tak się nie porusza z tych "dwumetrowców", jak Hubert - wyjaśnił 70-latek.

