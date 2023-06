Zmiana lidera w rankingu ATP! Hurkacz z kolejnym spadkiem

26-letni wrocławianin w rankingu ATP Race, obejmującym tylko tegoroczne występy, plasuje się na 19. pozycji. To sprawia, że na ten moment daleko mu do awansu do turnieju Masters.

20-letni Alcaraz zwycięzca ubiegłorocznego wielkoszlemowego US Open, zaczął rok na pierwszej pozycji w klasyfikacji ATP, a później już kilka razy zmieniał się miejscami z Djokovicem. Teraz Hiszpan po raz czwarty został liderem i będzie to 26. tydzień jego panowania. Serbski rekordzista prowadził łącznie przez 389 tygodni.

W czołowej dziesiątce, poza dwoma czołowymi pozycjami, doszło jeszcze tylko do przetasowania między Jannikiem Sinnerem a Taylorem Fritzem; Włoch wyprzedził Amerykanina i jest ósmy.

Do większych zmian może dojść za trzy tygodnie, po wielkoszlemowym Wimbledonie, w związku z tym, że przed rokiem ze względu na wykluczenie tenisistów z Rosji i Białorusi organizacja ATP nie przyznawała punktów rankingowych.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 26 czerwca:

1. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7675

2. (1) Novak Djokovic (Serbia) 7595 pkt

3. (3) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5890

4. (4) Casper Ruud (Norwegia) 4960

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4670

6. (6) Holger Rune (Dania) 4510

7. (7) Andriej Rublow (Rosja) 4255

8. (9) Jannik Sinner (Włochy) 3345

9. (8) Taylor Fritz (USA) 3310

10. (10) Frances Tiafoe (USA) 3085

...

18. (17) Hubert Hurkacz (Polska) 2060

218.(218) Kamil Majchrzak (Polska) 265

271.(272) Daniel Michalski (Polska) 199

277.(275) Kacper Żuk (Polska) 194

309.(322) Maks Kaśnikowski (Polska) 167

K.P, PAP