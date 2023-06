Czas na trzeci turniej Ligi Narodów siatkarek. Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w koreańskim mieście Suwon od starcia ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy i o której godzinie grają Polki? Gdzie oglądać mecz? Transmisja meczu Polska – USA w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Tegoroczna edycja Ligi Narodów jest niezwykle ważna dla polskich siatkarek, bo walczą o punkty do światowego rankingu, które mogą okazać się bezcenne w kontekście kwalifikacji olimpijskiej. Przed rozpoczęciem rozgrywek założeniem była walka o każde zwycięstwo i wygrany set. Biało-Czerwone ten plan realizują jednak z nawiązką.

Do trzeciego turnieju podejdą jako lider rozgrywek, zostawiając za sobą takie drużyny, jak Turcja, Serbia czy Brazylia. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego przegrały jak dotąd tylko raz z reprezentacją Holandii 0:3. Pokonały Kanadę 3:2, Włochy 3:1, Tajlandię 3:0, Serbię 3:0, Dominikanę 3:1, Turcję 3:0 i Chiny 3:0. Teraz staną jednak przed arcytrudnym zadaniem. Zmierzą się z wiceliderkami Ligi Narodów, Amerykankami. Drużyna Karcha Kiraly'ego również ma na swoim koncie tylko jedną porażkę z Japonią 2:3.

W poprzednim sezonie Polki poradziły sobie znakomicie w starciu ze Stanami Zjednoczonymi. Podczas mistrzostw świata, rozgrywanych w Polsce, pokonały rywalki w znakomitym stylu 3:0. Czy powtórzą to w Korei?

Faza zasadnicza Ligi Narodów potrwa do 2 lipca. Turniej finałowy zostanie rozegrany w Arlington. Reprezentacja Polski potrzebuje jednego zwycięstwa w Korei, by matematycznie zapewnić sobie awans do finałowej ósemki, która będzie rywalizować w dniach 12–17 lipca.

Transmisja meczu Polska - USA w środę 2w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 8:20.