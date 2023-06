"Sport i sztuka są nierozerwalne". Prezes PKOl-u podsumował Dzień Polski

Publiczność zgromadzona na "Dniu Polskim" mogła posłuchać utworów Karola Szymanowskiego czy kompozycję Krzysztofa Pendereckiego z 2005 roku, wieńczącą jego "Polskie Requiem" które upamiętnia najważniejsze momenty we współczesnej historii Polski. Całe wydarzenie skomentował obecny na nim prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Radosław Piesiewicz.

- Dzień Polski to wspaniała okazja do promocji naszej kultury na najwyższym poziomie oraz sposobność do przypomnienia o nierozerwalnej więzi sportu i sztuki. Trzeba to pielęgnować i myślę, że już w starożytnej Olimpii, w której na równi z rywalizacją sportową odbywały się konkursy poetów i śpiewaków. To idealne połączenie. To duże wydarzenie sportowo-kulturalne - dodał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Piesiewicz podkreślił również, że sport i kultura to dwa elementy naszego życia, które potrafią łączyć społeczeństwo ponad podziałami.

- Sport i kultura są ze sobą nierozerwalne. Dzień Polski to wspaniała część Igrzysk Europejskich, które są rozgrywane w Małopolsce. Mamy okazję stworzyć coś niesamowitego. Coś, czym możemy się pochwalić. Mamy w swojej historii wielu wybitnych kompozytorów, których utwory mogli wszyscy usłyszeć - zaznaczył Piesiewicz.

Na koniec prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podsumował pierwszy tydzień zmagań we wspomnianych wcześniej Igrzyskach Europejskich.

- W wykonaniu Polaków ten pierwszy tydzień był bardzo udany. Mamy 20 medali co sprawia, że już jesteśmy na równi z pierwszymi Igrzyskami Europejskimi a jeszcze przecież dużo czasu przed nami i dużo kolejnych szans medalowych. Mam nadzieję, że nasi sportowcy zdobędą ponad 30 krążków. Taki jest plan, taki jest pomysł i mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli dużo powodów do radości - podsumował prezes.

K.P, Polsat Sport