Liderka światowego rankingu wraca do gry po niezwykle udanym turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Dziesiątego czerwca Świątek po raz trzeci w karierze wygrała French Open. W wielkim finale Polka pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Teraz przyszedł czas na część sezonu, w której rywalizuje się na kortach trawiastych. Najważniejszym turniejem pozostaje oczywiście Wimbledon, ale najpierw Świątek sprawdzi swoją formę w Bad Homburg.

Reprezentująca Niemcy Tatjana Maria to obecnie 66. rakieta świata. Pochodząca z Bad Saulgau tenisistka to niezwykle doświadczona zawodniczka, w tym roku obchodzić będzie 36. urodziny. Ostatnio we włoskiej Gaibie Maria dotarła do finału challengera. W decydującym starciu musiała jednak uznać wyższość Amerykanki Ashlyn Krueger.

Relacja i wynik na żywo meczu Świątek - Maria na Polsatsport.pl. Początek około godziny 18:00.