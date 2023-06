Wiceliderka rankingu WTA zdradziła, że największy ból sprawiło jej zachowanie trenera jednej z ukraińskich tenisistek, który doprowadził ją do płaczu.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka zabrała głos na temat wojny i Aleksandra Łukaszenki

- Miałam sytuację, że trener zawodniczki z Ukrainy podszedł do mnie i powiedział, śmiejąc mi się w twarz, że cieszy się z mojej porażki. Poszłam do biura WTA, a on szedł za mną i krzyczał, że zrzucam bomby na Ukrainę. Rozpłakałam się jak dziecko. Nie mogłam mówić - wspomina Białorusinka.

Sabalenka podkreśliła, że jest przeciwniczką wojny, ale jako sportowiec nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w światowej polityce.

- Nie popieram wojny, ale co ja mogę zrobić? Mam krzyczeć podczas meczów: "Nie dla wojny"? Gdybym mogła to wszystko zatrzymać, zrobiłabym to. Nie chcę, żeby łączono sport z polityką. Jestem tylko 25-letnią tenisistką i pozwólcie mi nią być. Gdybym chciała być politykiem, nie byłoby mnie na kortach - podkreśliła druga rakieta świata.

Białorusinka odpadła ostatnio sensacyjnie z turnieju WTA w Berlinie, przegrywając już w 1/8 finału z Rosjanką Weroniką Kudiermietową 2:6, 6:7 (2-7).

RI, Polsat Sport