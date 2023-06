To właśnie Rybakina jest rozstawiona w Eastbourne z numerem pierwszym. Ten fakt automatycznie czyni ją główną kandydatką do triumfu w turnieju. Łatwo jednak nie będzie, bo w hrabstwie East Sussex będziemy mogli podziwiać tenisistki ze światowej czołówki. Najpierw jednak Kazaszka musi awansować do drugiej rundy.

Pierwszą rywalką zawodniczki z Kazachstanu będzie 75. rakieta świata - Xiyu Wang. Chinka do drabinki głównej w Eastbourne dostała się po kwalifikacjach, ale na pewno nie zamierza poddać się bez walki. Czy stać ją na sprawienie niespodzianki?

Relacja i wynik na żywo meczu Rybakina - Wang na Polsatsport.pl. Początek około godziny 15:00.