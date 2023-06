Księżna Kate kontra Roger Federer! Nietypowy mecz w szczytnym celu

Nagranie wideo z tego niecodziennego wydarzenia zostało upublicznione w niedzielę na kanale YouTube. Film szybko został odtworzony ponad 240 tys. razy. W rzeczywistości obie osobowości spotkały się na korcie 8 czerwca.

Jej Królewska Wysokość Księżna Walii i wielokrotny mistrz w grze pojedynczej Wielkiego Szlema ze Szwajcarii chcieli zwrócić uwagę na pracę dziewcząt i chłopców podających piłki podczas turnieju. Po krótkiej grze deblowej żona następcy brytyjskiego tronu przeszła ekspresowy kurs podawania piłek.

W pewnym momencie niemal doszło do obrazy majestatu. Federer zwrócił księżnej uwagę, że złapała piłkę bezpośrednio zamiast pozwolić jej odbić się od plandeki. "Czy miałaś do tego prawo? W Australii łapią, ale w Wimbledonie nie!" – drażnił się Szwajcar.

Książna Walii jest patronką All England Tennis Club, organizatora Wimbledonu. W tym roku podjęła decyzję, że wręczy trofeum za wygranie imprezy wszystkim zawodnikom, niezależnie od ich narodowości. Dotyczy to także tenisistów z Rosji i Białorusi, którzy w poprzednim roku byli wykluczeni z udziału w turnieju.

42-letni Federer, który pożegnał się z tenisem we wrześniu ubiegłego roku, osiem razy triumfował w Wimbledonie, sześć w Australian Open, pięć w US Open i raz we French Open. Łącznie wygrał 103 turnieje ATP, a liderem światowego rankingu był przez 310 tygodni.