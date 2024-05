Mecz Djokovicia przerwany. Lider rankingu nie mógł w to uwierzyć (WIDEO)

Pierwszego seta dość łatwo wygrał Djoković, lider rankingu ATP komfortowo zwyciężył 6:3. Przy równowadze w pierwszym gemie drugiego seta stało się coś niespodziewanego, mecz został przerwany przez dzwoniący telefon.

Jak się szybko okazało, nie należał on do kogoś na trybunach, a do samego Corentina Mouteta. Jak tylko zdał sobie sprawę, że to jego alarm wywołał całe zamieszanie, Francuz natychmiast pobiegł do swojej torby go wyłączyć. Udał przy tym, że go odbiera, czym wywołał dużą wesołość publiczności.

Zabawny incydent nie wpłynął znacząco na Novaka Djokovicia, który po wznowieniu gry łatwo wygrał pięć gemów, oddając tylko jednego i ostatecznie wygrał 6:3, 6:1.

Niestety, po meczu miał miejsce inny, już niezabawny incydent. Schodzący do tunelu Serb został trafiony aluminiową butelką w głowę. Nie wziął udziału w pomeczowej konferencji prasowej, ale zdaniem organizatorów ma jedynie guza.

Novak Djoković w następnej rundzie spotka się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport