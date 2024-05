Legenda nie ma wątpliwości przed meczem Hurkacz - Nadal. "Hubert jest faworytem"

Już niedługo Hubert Hurkacz rozegra swój pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju ATP w Rzymie. Przed Polakiem spore wyzwanie, ponieważ naprzeciwko niego stanie legendarny tenisista - Rafael Nadal.

Głos w sprawie arcyważnego meczu zabrał Wojciech Fibak. Warto zaznaczyć, że jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii podczas tego pojedynku zasiądzie przed mikrofonem.

- To wielkie wydarzenie. Serce mi mocniej bije. To jeszcze mecz na kortach ziemnych, czyli w mateczniku Hiszpana. Hubert pokonał Federera na kortach trawiastych, czyli w mateczniku Szwajcara. Jeżeli uda mu się pokonać Nadala na kortach ziemnych, to będzie szczytowanie światowe. Wierzę w Huberta, bo przecież on się wychował na kortach ziemnych. Nie odnosił do tej pory na nich wielkich sukcesów, wygrał jeden turniej - w Estoril. Wierzę w Huberta. On jest młodszy, do tenisa wchodzi nowa generacja. Nadal ma różne dolegliwości i nie jest aż tak regularny i szybki. Nie kryje kortu tak, jak kiedyś - powiedział Fibak w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem.

Komentator nadchodzącego starcia wypowiedział się na temat obecnej czołówki rankingu ATP.

- Bardzo podniósł się poziom tenisistów klasyfikowanych pomiędzy 20. a 300. miejscem w rankingu. Podobnie u pań. Czołówka jest słabsza, bo Federera nie widzimy już na zawodowych kortach, Djoković też ostatnio nie zachwyca, Rafael miał długą przerwę, Andy Murray walczy, ale mało wygrywa. Ci czterej giganci się powoli wykruszają, a ich miejsce zabierają młodzi - w tym nasz Hubert Hurkacz. Ten mecz to wymarzona szansa dla Polaka, by pokonać wielkiego i wspaniałego Hiszpana - stwierdził triumfator Australian Open w grze podwójnej.

Fibak jest przekonany, że faworytem zbliżającego się pojedynku jest Polak.

- Kilka lat temu, kiedy stwierdziłem, że na Wimbledonie Hurkacz był faworytem w starciu z Federerem, to wtedy spotkało się to z totalnym niedowierzaniem. Nikt nie spodziewał się, że Polak to wygra. Teraz wiemy, że Hurkacz jest faworytem - podsumował.

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Rafael Nadal w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 13:00. Mecz skomentują Tomasz Tomaszewski i Wojciech Fibak.