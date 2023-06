Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu. „Ninja Warrior Polska”. Emisja jesienią!

W Gliwicach trwają nagrania do kolejnej odsłony najlepszego programu sportowego „Ninja Warrior Polska”. Na torze przeszkód ponownie stanie ponad stu osiemdziesięciu zawodników, których celem jest zdobycie Góry Midoriyama. Czy to w ósmym sezonie Polska zyska swojego pierwszego wojownika Ninja? Ta edycja może zaskoczyć, bo liga zawodników i kibiców Ninja powiększa się w zaskakującym tempie! Emisja programu już jesienią w Polsacie.

W finale wiosennej odsłony „Ninja Warrior Polska” dwójka zawodników podjęła szturm na Górę Midoriyama. Bohaterem został Jan Tatarowicz. 23-latek z Gdańska dotarł najdalej ze wszystkich zdobywając tym samym tytuł Last Man Standing. Do zdobycia szczytu zabrakło pół sekundy! Niedosyt pozostał, a motywacja jest ogromna, czy to sprawi, że wymarzony cel zostanie osiągnięty? Wszyscy fani programu trzymają za to kciuki!

W nowym sezonie, do którego nagrania właśnie trwają udział wezmą prawdziwi weterani toru, ludzie dla których przygotowania do tych zawodów są życiowym priorytetem. Nie zabraknie też nowych zawodników, którzy chcą sprawdzić swoje fizyczne możliwości, a także znanych szerokiej widowni utytułowanych sportowców, aktorów i influencerów.



Na widzów Polsatu będzie czekać jak zawsze siedem odcinków. Sześć w których zawodnicy zmagają się z dwoma torami: eliminacyjnym i półfinałowym oraz wielki finał, do którego przechodzi czwórka najlepszych z każdej odsłony zmagań. Stawką jest tytuł Wojownika Ninja oraz nagroda pieniężna.



Do walki zagrzewać będą niezastąpieni: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski.

informacja prasowa