Były siatkarz Asseco Resovii wraca do dawnego klubu! "Liczymy na jego umiejętności i doświadczenie"

Bartłomiej Krulicki to kolejny siatkarz, który dołączy do składu GKS Katowice na sezon 2023/24. 29-letni środkowy po raz pierwszy pojawił się w tym klubie w roku 2016, tuż po historycznym awansie GKS do PlusLigi. Przez ostatnie cztery sezony był zawodnikiem Asseco Resovii.