Dreszczowiec w meczu na szczycie! Tie-break rozstrzygnął starcie polskich siatkarek z USA

Już w pierwszych akcjach meczu obie ekipy chciały przekonać kibiców, że jest to starcie czołowych drużyn tej edycji Ligi Narodów. Pokazała to choćby bardzo długa wymiana w trzeciej akcji (2:1), a i w kolejnych nie brakowało zaciętej walki. Polki zaczęły budować przewagę w środkowej części seta. Wygrały kilka akcji z rzędu i odskoczyły na pięć oczek (18:13). Końcówka to koncert gry polskich siatkarek, skutecznych w ataku i dobrze dysponowanych w bloku. Właśnie punktowy blok Magdaleny Stysiak ustalił wynik tej partii na 25:17.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek: Transmisje. Gdzie oglądać mecze? Kiedy grają Polki?

W drugiej odsłonie przewagę uzyskały Amerykanki. Trener Karch Kiraly dokonał dwóch zmian, na boisku pojawiły się Andrea Drews i Alexandra Frantti, które odmieniły grę swojej drużyny. Asem serwisowym popisała się Micha Hancock (8:11) i w tym momencie wynik zaczął rozjeżdżać się na niekorzyść Polek. Kluczowa była seria pięciu wygranych akcji przez USA (12:20), którą ta drużyna zapewniła sobie spokojną końcówkę seta. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Drews (15:25).

Set numer trzy to wyrównana gra obu ekip na początku (10:10). W środkowej części siatkarki USA odskoczyły na trzy oczka (11:14), ale Polki szybko odrobiły straty – po skutecznym ataku Stysiak było 16:16). W końcówce polskie siatkarki uzyskały przewagę (20:18). Po skutecznym ataku Martyny Czyrniańskiej prowadziły 23:21, ale trzy kolejne akcje padły łupem rywalek. Polki doprowadziły do rywalizacji na przewagi, górą była w niej jednak reprezentacja USA. Kelsey Robinson zamknęła tę część meczu skutecznym atakiem (25:27). Polskie siatkarki popełniły w końcówce kosztowne błędy w polu serwisowym.

Czwarta odsłona również przyniosła wyrównaną walkę obu zespołów. Wynik długo oscylował wokół remisu. W środkowej części seta, po dwóch punktowych blokach Polki odskoczyły na trzy oczka (17:14), a później na cztery po asie Czyrniańskiej (19:15). W końcówce miały już pięć oczek zaliczki (22:17). Amerykanki wygrały trzy kolejne akcje (22:20), ale ich serię przerwał skuteczny atak Stysiak. Atak Czyrniańskiej oznaczał piłkę setową dla Polski (24:22), dwa skuteczne ataki Robinson rozpoczęły grę na przewagi. Wojnę nerwów wygrały Polki, a w ostatniej akcji Martyna Łukasik zaatakowała po bloku rywalek (30:28).

Zwycięzcę meczu na szczycie wyłonił więc tie-break. W nim przewagę uzyskały reprezentantki Polski – po ataku Łukasik prowadziły 7:3. Rywalki odrobiły jednak straty (9:9), a w końcówce oglądaliśmy walkę punkt za punkt. Polki wywalczyły piłkę meczową po ataku Łukasik (14:13), znów jednak losy seta ważyły się w grze na przewagi. Nie zabrakło w niej emocji, trener Stefano Lavarini otrzymał żółtą kartkę za dyskusje po kontrowersyjnej decyzji arbitra. Amerykanki wygrały zaciętą walkę, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Robinson (14:16).



Skrót meczu Polska - USA:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (28), Agnieszka Korneluk (19), Martyna Łukasik (16), Martyna Czyrniańska (10) – Polska; Andrea Drews (20), Kelsey Robinson (20), Dana Rettke (13), Alexandra Frantti (12), Haleigh Washington (11) – USA.

Drużyna trenera Stefano Lavariniego poniosła drugą porażkę w tej edycji VNL 2023; mają też na koncie siedem zwycięstw. Rywalkami Polek w kolejnych spotkaniach będą reprezentacje Niemiec, Bułgarii oraz Korei Południowej.

Polska – USA 2:3 (25:17, 15:25, 25:27, 30:28, 14:16)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Julia Nowicka, Monika Gałkowska, Martyna Czyrniańska, Monika Fedusio. Trener: Stefano Lavarini.

USA: Micha Hancock, Jordan Thompson, Haleigh Washington, Dana Rettke, Kara Bajema, Kelsey Robinson – Justine Wong-Orantes (libero) oraz Alexandra Frantti, Andrea Drews. Trener: Karch Kiraly.

WYNIKI i TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport