Te zagrania sieją postrach na kortach Wimbledonu! Oto slice i drop shot (WIDEO)

Czym dokładnie jest slice? Jest to zagranie piłki z tzw. wsteczną rotacją. Jego celem jest odebranie piłce prędkości, tak aby po drugiej stronie kortu odbiła się bardzo nisko od ziemi. Wyjątkowo skuteczną formą slice'a jest drop shot. To uderzenie piłki skrótem tuż za siatkę w taki sposób, by rywal nie był w stanie do niej dobiec. Tego typu zagrania można wykonywać zarówno bekhendem, jak i forhendem.

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2023: Iga Świątek rozstawiona z "jedynką". Odległy numer Huberta Hurkacza

Wymienione techniki są regularnie wykorzystywane na kortach trawiastych. Jak wiadomo, najważniejszą imprezą na tej nawierzchni jest Wimbledon. Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się rywalizacja w turnieju głównym. To dobra okazja, by wrócić pamięcią do poprzedniej edycji i przedstawić najlepsze drop shoty minionej edycji.

Transmisje meczów Wimbledonu 2023 na sportowych antenach Polsatu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport