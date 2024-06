Wimbledon, znany również jako The Championships, jest jednym z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie. Mistrzostwa odbywają się corocznie na kortach trawiastych All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie od 1877 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Novak Djokovic opowiedział o wyjątkowej osobie. "Nazywam ją swoją mamą"

Historia Wimbledonu pełna jest legendarnych zwycięzców i zwyciężczyń, którzy zapisali się w annałach tenisa. Najwięcej tytułów w grze pojedynczej pań zdobyła Martina Navratilova (9), a wśród panów Roger Federer (8). W grze deblowej najwięcej razy triumf odnosili Elizabeth Ryan (12) oraz Todd Woodbridge (9). Jeśli chodzi o łącznie zdobyte tytuły, to w tym przypadku rekordzistami są Billie Jean King (20), Navratilova (20) oraz Lawrence Doherty (13).

W ubiegłym roku w finale singla kobiet Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur 6:4, 6:4. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn triumfatorem był Carlos Alcaraz, który wygrał z Novakiem Djokoviciem 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Polacy podczas Wimbledonu 2023 spisywali się ze zmiennym szczęściem. Iga Świątek została wyeliminowana w ćwierćfinale przez Elinę Switolinę (5:7, 7:6 (7-5), 2:6), a Hubert Hurkacz odpadł w czwartej rundzie po starciu z Novakiem Djokoviciem (6:7 (1-7), 6:4, 1:6). Magda Linette odpadła już w trzeciej rundzie przegrywając z Belindą Bencic (3:6, 1:6), a w pierwszej lepsza od Magdaleny Fręch okazała się Ons Jabeur (3:6, 3:6).

Tegoroczny Wimbledon rozpoczniemy w poniedziałek (1 lipca) i już pierwszego dnia nie zabraknie ciekawych spotkań. Tego dnia na korcie pojawi się obrońca tytułu Carlos Alcaraz, który zmierzy się ze swoim rówieśnikiem z Estonii, Markem Lajalem. Na kort wyjdzie również obecny lider światowego rankingu - Jannik Sinner. Włoch podejmie 95. zawodnika rankingu ATP Yannicka Hanfmanna. Spośród najlepszych tenisistów w poniedziałek ujrzymy jeszcze Caspera Ruuda oraz Daniiła Miedwiediewa.

Wśród meczów pań warto popołudniu przysiąść do spotkań drugiej i trzeciej najlepszej tenisistki świata. Coco Gauff zmierzy się ze swoją rodaczką Caroline Dolehide, natomiast Aryna Sabalenka powalczy z Eminą Bektas. Tego dnia zagrają jeszcze Maria Sakkari, Jasmine Paolini, Naomi Osaka czy Wiktoria Azarenka.

Wimbledon 2024: Plan transmisji na poniedziałek - 01.07:

Polsat Sport 1:

14:30 Carlos Alcaraz - Mark Lajal

16:30 Jekatierina Aleksandrowa - Emma Raducanu

18:30 Caroline Dolehide - Coco Gauff

Polsat Sport 2:

12:00 McCartney Kessler - Maria Sakkari

14:00 Aleksandar Kovacevic - Daniił Miedwiediew

16:00 Emina Bektas - Aryna Sabalenka

18:00 Jannik Sinner - Yannick Hanfmann

Polsat Sport 3:

12:00 Grigor Dimitrow - Dusan Lajović

14:00 Stan Wawrinka - Charles Broom

16:00 Naomi Osaka - Diane Parry

18:00 Wiktoria Azarenka - Sloane Stephens

Polsat Sport Fight:

12:00 Alex Bolt - Casper Ruud

14:00 Jasmine Paolini - Sara Sorribes Tormo

16:00 Martina Trevisan - Madison Keys

18:00 Tommy Paul - Pedro Martinez

Polsat Sport Premium 3:

12:00 Kort numer 8 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 4:

12:00 Kort numer 12 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 5:

12:00 Kort numer 17 (bez komentarza)

Polsat Sport Premium 6:

12:00 Kort numer 18 (bez komentarza)