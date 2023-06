Złoto MŚ już ma, teraz chce podbić PlusLigę! Siatkarz podpisał kontrakt na trzy lata

Jakub Majchrzak urodził się 13 maja 2004 roku w Łodzi. Swoją przygodę z siatkówką zaczął dość późno, bowiem w pierwszej klasie liceum. Jest wychowankiem Wifamy Łódź, z którą zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Po udanym sezonie otrzymał zaproszenie na testy do SMS Spała, rozpoczynając naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego od drugiej klasy.

Pod wodzą Michała Bąkiewicza, młody środkowy wraz z kolegami z drużyny, wywalczył w 2021 roku tytuł Mistrza Świata U19. W składzie reprezentacji Polski grali również dwaj obecni zawodnicy Indykpolu AZS – Kuba Hawryluk i Kamil Szymendera. Majchrzak został wybrany także do drużyny turnieju. W minionym roku natomiast, biało-czerwoni zdobyli srebrny medal mistrzostw Europy U20 – środkowy ponownie został wybrany do zespołu marzeń.

Jakub Majchrzak wraz z SMS PZPS Spała rywalizował także w rozgrywkach Tauron 1 Ligi. Na przestrzeni 2 sezonów, mierzący 208 cm wzrostu zawodnik, wystąpił w 53 meczach, zdobywając 368 punktów – 263 w ataku (54% skuteczności), 88 w bloku oraz 17 w polu serwisowym.

W nowym sezonie przyszedł czas na debiut w PlusLidze. Jakub Majchrzak dołączy do Indykpolu AZS Olsztyn.

– Wybrałem Indykpol AZS Olsztyn, ponieważ słyszałem wiele pozytywnych opinii na temat klubu. Jest to miejsce, w którym wielu młodych zawodników zrobiło postęp. To jest właśnie mój cel na następny sezon – powiedział nowy środkowy ekipy ze stolicy Warmii i Mazur.

Młody zawodnik jest także laureatem nagrody "Nadzieje olimpijskie im. Eugeniusza Pietrasika", które zostało przyznane na początku 2022 roku. Wyróżnienie przyznawane jest młodym sportowcom i ich opiekunom szkoleniowym, którzy w danym roku osiągnęli znaczące sukcesy podczas międzynarodowych zawodów rangi mistrzostw świata, Europy lub Pucharu Świata w dyscyplinach olimpijskich, a którzy nie uczestniczyli dotąd w igrzyskach olimpijskich.

– Co roku staramy się dawać szansę młodym, utalentowanym zawodnikom. W tym sezonie wybór padł na Jakuba Majchrzaka. Myślę, że prezentuje on potencjał podobny do Mateusza Poręby. Wierzę, że dzięki pracy, jaką wykona w Indykpolu AZS Olsztyn, w przyszłości zostanie powołany do reprezentacji Polski seniorów – przyznaje Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA.

Jakub Majchrzak wraz z Kubą Hawrylukiem i Kamilem Szymenderą, przygotowują się do mistrzostw Świata U21, które zostaną rozegrane w Bahrajnie (7–16 lipca). Polacy zmierzą się w grupie z Bułgarią, Kanadą i Indiami. Kilka dni później powalczą o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

RM, Polsat Sport, indykpolazs.pl