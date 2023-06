Był wielkim piłkarskim talentem. W wieku 29 lat zakończył karierę!

Fisher od dłuższego czasu zmagał się z kontuzjami, które wstrzymały rozwój jego kariery. Duńczyk swego czasu uznawany był za jeden z największych talentów piłkarskich w swoim kraju. Nigdy nie spełnił pokładanych z nim oczekiwań.

ZOBACZ TAKŻE: Były piłkarz trafi do więzienia. Został skazany za przestępstwa seksualne

Profesjonalną karierę Fischer rozpoczął w wieku 17 lat, kiedy przeniósł się z FC Midtjylland do Ajaksu Amsterdam. Kolejnymi klubami w jego karierze były Middlesbrough i Mainz. W 2018 roku piłkarz wrócił do Danii, gdzie związał się z FC Kopenhaga.

Enjoy Viktor Fischer one more time ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) June 29, 2023

W ojczyźnie Fisher błyszczał od pierwszego meczu. Łącznie w barwach FCK rozegrał 120 meczów, w których strzelił 29 goli i zaliczył 44 asysty. Znakomita forma zaowocowała powołaniem do reprezentacji Danii. Koszulkę drużyny narodowej Duńczyk założył w 21 spotkaniach.

W 2021 roku skrzydłowy został sprzedany do Royal Antwerp. Był to początek równi pochyłej w jego karierze. W styczniu tego roku udał się na wypożyczenie do szwedzkiego AIK Sztokholm, gdzie rozegrał zaledwie 12 meczów. Kolejne kontuzje i brak formy sprawiły, że Duńczyk zdecydował się zakończyć karierę.

AIK Fotboll är överens med Viktor Fischer om att parterna avslutar det pågående låneavtalet. Det blev sammanlagt tolv tävlingsmatcher i AIK-tröjan.



Partnerna vill tacka varandra för en god relation och för att ha hanterat beslutet med vederbörlig omsorg. pic.twitter.com/jXtYSmxOKe — AIK Fotboll (@AIKfotboll) June 29, 2023

- Podczas swojego pobytu w klubie Viktor wniósł swój wkład do drużyny. Grał dobrze, ale kolejne urazy sprawiły, że nie był w stanie dać drużynie tyle, ile od niego wymagaliśmy. Obie strony uważają zatem, że w obecnej sytuacji najlepiej jest zakończyć współpracę - powiedział dyrektor sportowy AIK Thomas Berntsen.

Viktor Fischer (29) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Aanleiding is een aanslepende blessure. Fischer werd door RAFC tot het einde van het kalenderjaar uitgeleend aan AIK in Zweden. Op zijn vraag worden de contracten met beide clubs in onderling overleg verbroken. pic.twitter.com/hCo4abHo2x — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 29, 2023

Zdaniem skandynawskich mediów, Fischer bezpowrotnie zawiesił piłkarską karierę.

K.P, Polsat Sport