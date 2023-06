Euroliga nadal bez rosyjskich klubów. Zatwierdzono zmiany na sezon 2023/2024

Nowy system rywalizacji w play off stwarzający większej liczbie drużyn szanse na udział w walce o mistrzostwo Euroligi koszykarzy - to zmiany w sezonie 2023/2024 zatwierdzone przez ULEB, która prowadzi te prestiżowe rozgrywki klubowe.

Ogłoszono także listę drużyn w Eurolidze w nowym sezonie, a bez zmian pozostało wykluczenie z walki o miano najlepszej klubowej drużyny Starego Kontynentu klubów z Rosji.

ZOBACZ TAKŻE: Polak w Lidze Letniej NBA. Ma grać w barwach Boston Celtics

Wzorem rozgrywek w lidze NBA wprowadzono po sezonie zasadniczym 2023/24, w którym 18 zespołów zagra systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż, nową fazę play in, czyli baraże o prawo gry w ćwierćfinałach.

O dwa miejsca w play off walczyć będą zespoły z miejsc 7-10 (w NBA dzieje się tak w dwóch konferencjach). Drużyna z siódmej pozycji zagra z ósmą ekipą, a zwycięzca awansuje bezpośrednio do play off - ćwierćfinałów.

Pokonany będzie miała natomiast jeszcze jedną szansę - o ostatnie miejsce w 1/4 finału zmierzy się ze zwycięzcą spotkania między dziewiątą, a dziesiątą drużyną.

Każde ze spotkań w kolejnych parach odbywać się będzie na parkiecie drużyny, która po sezonie zasadniczym zajęła wyższą lokatę.

W Eurolidze w miejsce klubu CB Dreamland Gran Canaria z reprezentantami Polski Aleksandrem Balcerowskim i A.J. Slaughterem zagra ponownie Valencia Basket. Klub z Wysp Kanaryjskich wywalczył awans sportowy zdobywając Puchar Europy, ale z powodów ekonomiczno-organizacyjnych zdecydował się na pozostanie w PE.

Mistrzem Euroligi został Real Madryt pokonując w finale w Kownie Olympiakos Pireus, czyli najlepszy zespół sezonu zasadniczego, 79:78. Decydujący rzut wykonał doświadczony Sergio Llull na trzy sekundy przed końcem czwartej kwarty. Real to najbardziej utytułowana drużyna tych prestiżowych rozgrywek - ma 11. tytułów.

Przed inwazją Rosji na Ukrainę w Eurolidze występowały trzy kluby z kraju agresora: utytułowany CSKA Moskwa (osiem tytułów mistrzowskich), UNIKS Kazań i Zenit Sankt Petersburg.

Uczestnicy Euroligi w sezonie 2023/24:

Alba Berlin, FC Bayern Monachium (Niemcy), Anadolu Efes Stambuł, Fenerbahce Stambuł (Turcja), AS Monako, LDLC ASVEL Villeurbanne (Francja), EA7 Armani Mediolan, Segafredo Virtus Bolonia (Włochy), FC Barcelona, Real Madryt, Baskonia Vitoria-Gaistez, Valencia Basket (Hiszpania), Olympiakos Pireus, Panathinaikos Ateny (Grecja), Maccabi Playtika Tel Awiw (Izrael), Partizam Mozzart Belgrad, KK Crvena Zvezda Belgrad (Serbia), Żalgiris Kowno (Litwa).

K.P, Polsat Sport