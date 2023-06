Klub PlusLigi przedstawił nowego rozgrywającego! To doświadczony zawodnik

Deniss Petrovs został nowym rozgrywającym klubu Barkom-Każany Lwów. 36-letni siatkarz jest drugim Łotyszem zakontraktowanym przez te klub; wcześniej do drużyny dołączył atakujący Kristers Dardzans.

Deniss Petrovs urodził się 31 sierpnia 1986 roku w Dyneburgu. Doświadczony zawodnik występuje na pozycji rozgrywającego i jest reprezentantem Łotwy. Ma 188 cm wzrostu i gra z numerem "17" na koszulce.





Zobacz także: Siatkarz Jastrzębskiego Węgla jednak opuścił klub! Wiemy, gdzie zagra

Przygodę z siatkówką rozpoczął w rodzinnym mieście, później grał w klubach Lāse-R/Rīga (2008–09), Selver Tallinn (2009–11), Stroitel Mińsk (2011–12, 2014–15), Chaumont VB 52 (2012–14), Dinamo-LO (2015–19), ASK Niżny Nowogród (2019–22). Po agresji Rosji na Ukrainę Petrovs zerwał umowę z klubem i przeniósł się do Francji. Występował tam w drużynie AS Cannes VB.





Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez VС Barkom-Kazhany (@barkom_kazhany)

RM, Polsat Sport