Poznaliśmy pełną kartę walk gali Babilon MMA 37 w Międzyzdrojach

Organizacja Babilon MMA w połowie lata powróci do pięknego nadmorskiego amfiteatru w Międzyzdrojach! W piątek 28 lipca na gali Babilon MMA 37 kibice sportów walki obejrzą wspaniałe widowisko i przeżyją wielkie sportowe emocje. W najważniejszej walce wieczoru w królewskiej kategorii zmierzą się potężni Marcin Sianos i Patryk Dubiela, wcześniej do klatki wyjdą m.in. Sergiusz Zając czy Filip Tomczak. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.