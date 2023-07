Magda Linette zapytana o mecz Igi Świątek. "Nie gram tak jak ona"

Linette swój pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji Wimbledonu rozegra już w poniedziałek 3 lipca 2023 roku. Przeciwniczką zawodniczki pochodzącej z Poznania będzie Jil Teichmann. Warto przypomnieć, że Szwajcarka w swoim poprzednim spotkaniu stanęła naprzeciwko Igi Świątek. Podczas turnieju w Bad Homburg lepsza okazała się liderka światowego rankingu. Linette powiedziała kilka słów na temat tamtego pojedynku.

- Mimo wszystko nie gram tak jak Iga. Nie sądzę, żebym mogła dużo wynieść z tego meczu. Bardziej skupię się na moim pojedynku z Teichmann z United Cup. Tam będę mogła więcej zobaczyć - powiedziała.

Filip Gawęcki z Polsatu Sport, który rozmawiał z Linette, zapytał także o napiętą atmosferę, która ma panować między zawodnikami. Warto bowiem przypomnieć, że w tym roku, w przeciwieństwie do poprzedniej edycji turnieju, na Wimbledonie będą mogli występować Rosjanie i Białorusini.

- Nie odczułam nigdy takiej atmosfery. Może trzeba zapytać osób, które tak to odbierają. Żadna zawodniczka nie przyszła do mnie. Z mojej perspektywy nie widzę, żeby była napięta atmosfera. Mam wrażenia, że media też to rozdmuchują. Czasami, zamiast skupić się na ważnych rzeczach, czyli jak pomóc i rozwiązać trudną sytuację, to mówi się o rzeczach, które łatwo rozchodzą się w internecie. Wojna cały czas trwa i jest wiele ofiar. Pomoc jest potrzebna - stwierdziła.

Linette wypowiedziała się także na temat Karoliny Woźniackiej. Warto przypomnieć, że 32-latka, już jako matka dwójki dzieci, postanowiła wrócić na kort.

- Byłam bardzo zaskoczona. Życzę jej powodzenia. Zawsze prezentowała wysoki poziom. Jestem bardzo ciekawa - to będzie ciekawe doświadczenie. Jestem pod wrażeniem, jak te kobiety wracają do gry po porodach - podsumowała.

