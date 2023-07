Zmiany w Grupa Azoty Unii Tarnów. Trwa kompletowanie składu

Piłkarze ręczni siódmego w minionym sezonie zespołu PGNiG Superligi - Grupy Azoty Unii Tarnów przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 12 lipca. W tarnowskim zespole nastąpiło sporo zmian.

Po odejściu do Górnika Zabrze trenera Tomasza Strząbały drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Marcin Janas, a pomagał mu będzie grający asystent Aliaksandr Buszkow.

Karierę zakończył bramkarz Marek Bartosik. Pozostał w klubie Patryk Małecki, a jego zmiennikami będą b. zawodnik Górnika Zabrze Paweł Kazimier i absolwent SMS ZPRP w Kielcach Jakub Wysocki.

Drużynę podobnie, jak trener Strząbała, opuścił król strzelców w poprzednim sezonie Ukrainiec Taras Minotski (wybrał także grę w Zabrzu). Ma go zastąpić jego rodak, wychowanek Motoru Zaporoże Władysław Parowinczak.

Kolejnymi rozgrywającymi będą 18-letni Jakub Tokarz, wychowanek SMS-u Kwidzyn, oraz Irańczyk Ali Mehdizadeh, grający wcześniej w KSZO Ostrowiec, Padwie Zamość i Legionovii. Pozostali w drużynie: Paweł Podsiadło, kapitan Albert Sanek, Dmitrij Smolikow, Przemysław Mrozowicz i Konrad Wątroba. Nie zagrają już Ajdin Zahirovic i Jakub Kowalik.

Do francuskiej Dunkierki odszedł świetnie grający obrotowy Japończyk Shuichi Yoshida, a także jego rodak Kenya Kasahara, który wrócił do swojego kraju. Nowymi zawodnikami na tej pozycji będą wracający do Tarnowa Łukasz Kucharzyk i Jakub Adamski. Pozostał młody obrotowy Korneliusz Małek.

Na skrzydłach drużyny popularnych "Jaskółek" kibice zobaczą nadal doświadczonego Aliaksandra Buszkowa, a taże młodych zawodników Michała Słupskiego i Jakuba Sikorę. Kolejnego Japończyka Keisuke Matsuurę oraz Marcina Wajdę ma zastąpić były zawodnik Chrobrego Głogów 23-letni Marcel Zdobylak.

JŻ, PAP