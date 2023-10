Wielkie emocje w meczu ORLEN Superligi! Zadecydowały ostatnie minuty

Wybrzeże na początku spotkania wyszło na kilkubramkowe prowadzenie. Szczególnie dobrze na boisku prezentował się Mateusz Jachlewski. Zawodnik zespołu z Gdańska w całym meczu zdobył w sumie dziesięć bramek. To między innymi dzięki niemu gospodarze wygrali pierwszą połowę 20:18.

Rywalizacja po przerwie była wyrównana. Ekipa z Tarnowa była w stanie odrobić straty do oponentów. Przez to do ostatniego gwizdka nie było wiadomo, który zespół przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie lepsi okazali się podopieczni Marcina Janasa. Goście wygrali mecz 38:36.

Warto zaznaczyć, że zawodnicy zespołu z Gdańska w tym sezonie ORLEN SuperLigi wygrali tylko jeden mecz. Po swoje jedyne zwycięstwo sięgnęli w trzeciej kolejce, kiedy pokonali ekipę Zepter KPR Legionowo.

W kolejnym ligowym starciu Energa Wybrzeże Gdańsk zagra z ekipą Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Natomiast Grupa Azoty Unia Tarnów zmierzy się z zespołem Energa MKS Kalisz.

Energa Wybrzeże Gdańsk - Grupa Azoty Unia Tarnów 36:38 (20:18)

AA, Polsat Sport