Goncalo Feio wprowadził Motor Lublin do Fortuna 1 Ligi. Kiedy przejmował zespół we wrześniu, był on na ostatnim miejscu w tabeli II ligi. Lublinianie ostatecznie awansowali do barażów, z których wyszli zwycięsko.

Pomimo sukcesu włodarze zwlekali z przedłużeniem umowy szkoleniowca. Zareagowali na to piłkarze, którzy... postanowili zastrajkować. Swoją solidarność z trenerem wyrazili, odmawiając gry w zaplanowanym na sobotę sparingu z Górnikiem Łęczna.



W niedzielę nastąpił przełom w sprawie Feio. Wieczorem klub poinformował o dojściu do porozumienia z Portugalczykiem. Jego umowa została przedłużona i teraz obowiązuje do końca sezonu 2023/2024.

Po sprawdzeniu wszystkich kropek i przecinków w umowie możemy z dumą ogłosić, że Trener Gonçalo Feio zostaje na kolejny sezon z Motorem! 😍🥳#FEIO2024 pic.twitter.com/lAPlCVdE57 — Motor Lublin (@MotorLublin) July 2, 2023

Ostatni raz Motor Lublin występował na zapleczu Ekstraklasy w sezonie 2009/2010. Nowy sezon zainauguruje 21 lipca domowym meczem z Zagłębiem Sosnowiec.

JŻ, Polsat Sport