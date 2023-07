Przyszłość trenera Motoru Lublin pod znakiem zapytania. Piłkarze strajkują

Goncalo Feio wprowadził Motor Lublin do Fortuna 1 Ligi. Kiedy przejmował zespół we wrześniu, był on na ostatnim miejscu w tabeli II ligi. Lublinianie ostatecznie awansowali do barażów o awans do Fortuna 1 Ligi, w których odnieśli zwycięstwo ze Stomilem Olsztyn w rzutach karnych.

Mimo tego faktu, włodarze Motoru nie przedłużyli jeszcze umowy z portugalskim trenerem. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, piłkarze z Lublina rozpoczęli strajk. Z tego powodu nie odbył się zaplanowany na sobotę sparing z Górnikiem Łęczna.

O 11:00 miał odbyć się sparing Górnik Łęczna - Motor Lublin. Ale nie dojdzie do skutku - taką informację dostali w Łęcznej.



Powód? Piłkarze Motoru strajkują, bo… kontrakt Goncalo Feio nie został przedłużony. Cyrk. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 1, 2023

Ostatni raz Motor Lublin występował na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2009/2010. Nowy sezon zainauguruje 21 lipca domowym meczem z Zagłębiem Sosnowiec.

PSZ, Polsat Sport