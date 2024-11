Legia i Jagiellonia zachwycają w Europie! Tak wygląda tabela Ligi Konferencji

W stolicy do przerwy, mimo wyraźnej przewagi, zespół trenera Goncalo Feio prowadził tylko 1:0 po trafieniu Brazylijczyka Luquinhasa w 10. minucie. Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie - już w pierwszym kwadransie dwa gole strzelił Hiszpan Marc Gual, a później jeszcze jedno trafienie dołożył Luquinhas.

Przy wysokim prowadzeniu portugalski szkoleniowiec zdecydował się na wpuszczenie rezerwowych i wynik już się nie zmienił.

Dwie godziny później do Legii dołączyła Jagiellonia, która nie dała szans norweskiemu Molde. Rozmiary wygranej są tyleż zaskakujące, co zasłużone. Piłkarze trenera Adriana Siemieńca nie pozostawili złudzeń wyżej notowanemu rywalowi.

Już w szóstej minucie wynik otworzył Afimico Pululu. Pochodzący z Angoli napastnik zdobył już czwartą bramkę w fazie ligowej europejskiego pucharu.

Druga połowa była prawdziwym popisem mistrza Polski, a w głównej roli wystąpili Jesus Imaz i zamieniający jego podania na gole Norweg Kristoffer Hansen, który dwukrotnie posłał piłkę do bramki strzeżonej przez Alberta Posiadałę.

Polskie drużyny są wśród sześciu, które nie straciły jeszcze ani jednego punktu w tej fazie Ligi Konferencji. Legia z imponującym bilansem bramek 8-0 jest druga w zbiorczej tabeli, jedynie za Chelsea. Londyńczycy w czwartek rozgromili na Stamford Bridge ekipę FC Noah aż 8:0.

W fazie ligowej Ligi Konferencji, która zakończy się 19 grudnia, każda z 36 drużyn rozegra po sześć spotkań - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Zespoły z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe odpadną z rywalizacji.

Legię czekają jeszcze starcia z Omonią Nikozja na Cyprze, szwajcarskim FC Lugano przed własną publicznością i z Djurgardens IF na wyjeździe, a zespół z Białegostoku zagra kolejno z NK Celje w Słowenii, FK Mlada Boleslav w Czechach i ze słoweńską Olimpiją Lublana na swoim obiekcie.

Tabela Ligi Konferencji:

Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Gole - Punkty

1. Chelsea 3 3 0 0 16-3 9

2. Legia Warszawa 3 3 0 0 8-0 9

3. Jagiellonia Białystok 3 3 0 0 7-1 9

4. Rapid Wiedeń 3 3 0 0 6-1 9

5. Vitoria Guimaraes 3 3 0 0 7-3 9

6. FC Heidenheim 3 3 0 0 5-1 9

7. Shamrock Rovers 3 2 1 0 7-3 7

8. AC Fiorentina 3 2 0 1 7-4 6

9. Pafos FC 3 2 0 1 5-2 6

10. Olimpija Lublana 3 2 0 1 5-2 6

11. FC Lugano 3 2 0 1 5-4 6

12. Heart of Midlothian 3 2 0 1 4-3 6

13. KAA Gent 3 2 0 1 5-5 6

14. Vikingur Reykjavik 3 2 0 1 5-5 6

15. Cercle Brugge 3 1 1 1 7-5 4

16. Djurgardens IF 3 1 1 1 5-5 4

17. APOEL Nikozja 3 1 1 1 3-3 4

18. Betis Sewilla 3 1 1 1 3-3 4

19. Borac Banja Luka 3 1 1 1 2-3 4

20. NK Celje 3 1 0 2 7-6 3

21. Omonia Nikozja 3 1 0 2 4-3 3

22. Molde FK 3 1 0 2 4-5 3

23. TSC Backa Topola 3 1 0 2 4-5 3

24. The New Saints 3 1 0 2 3-4 3

25. FK Astana 3 1 0 2 1-3 3

26. HJK Helsinki 3 1 0 2 1-5 3

27. FC St. Gallen 3 1 0 2 6-11 3

28. FC Noah 3 1 0 2 2-9 3

29. FC Kopenhaga 3 0 2 1 4-5 2

30. LASK Linz 3 0 2 1 2-4 2

31. Panathinaikos Ateny 3 0 1 2 3-7 1

32. Istanbul Basaksehir 3 0 1 2 4-9 1

33. FK Mlada Boleslav 3 0 0 3 1-5 0

34. Dynamo Mińsk 3 0 0 3 1-7 0

35. Larne FC 3 0 0 3 2-9 0

36. Petrocub Hincesti 3 0 0 3 1-9 0

Transmisje spotkań Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport, PAP