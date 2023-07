Niecałe dwa tygodnie po wywalczeniu złotego medalu Igrzysk Europejskich Natalia Kałucka triumfowała także w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w szwajcarskim Villars. W finale Polka okazała się szybsza od Amerykanki Emmy Hunt.

Trzecie miejsce zajęła Chinka Deng Lijuan. Siostra bliźniaczka Natalii Kałuckiej - Aleksandra - odpadła w 1/8 finału, a eliminacji nie przebrnęły Patrycja Chudziak (18.) i Anna Brożek (22.).

W rywalizacji mężczyzn w tej konkurencji zwyciężył Chińczyk Long Jianguo. Marcin Dzieński, brązowy medalista Igrzysk Europejskich, uplasował się na 28. pozycji, a Mikołaj Wróblewski był 49.

Na liście startowej zmagań w Szwajcarii zabrakło dominującej w tej konkurencji Aleksandry Mirosław, która wygrała tegoroczne zawody PŚ w Salt Lake City, Seulu - gdzie trzykrotnie biła rekord świata - oraz w Dżakarcie. W sumie zwyciężyła w siedmiu kolejnych rundach cyklu, w których brała udział. W Tarnowie niespodziewanie przegrała jednak z Kałucką w finale i musiała zadowolić się srebrnym medalem Igrzysk Europejskich.

Mirosław już wcześniej zapowiedziała, że opuści zawody PŚ w Villars i Chamonix (7-9 lipca), aby skupić się na przygotowaniach do mistrzostw świata w Bernie (1-12 sierpnia). Będzie to pierwsza impreza kwalifikacyjna do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W 2021 roku w Tokio wspinaczka sportowa zadebiutowała w programie olimpijskim, a Mirosław zajęła wysokie, czwarte miejsce w finale zawodów w kombinacji. W Paryżu wspinaczka na czas będzie już osobną konkurencją.

MC, PAP