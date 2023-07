Zwiększone środki bezpieczeństwa na Wimbledonie.

"Biorąc pod uwagę różne incydenty podczas innych wydarzeń sportowych, nie możemy niczego zagwarantować, ale jesteśmy pewni, że podjęliśmy niezbędne działania w celu poprawy bezpieczeństwa i możemy zapobiec różnym wydarzeniom" - powiedziała dyrektor naczelna All England Club, Sally Bolton.

W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii kilka imprez sportowych zostało zakłóconych przez aktywistów. Do incydentów doszło podczas meczu krykieta Anglia - Australia, mistrzostw świata w snookerze czy finału angielskiej ligi rugby.

"Każdego roku współpracujemy z policją i innymi służbami. Z pewnością poprawiliśmy bezpieczeństwo na kortach i trybunach. Ulepszyliśmy system przeszukiwania toreb i plecaków. Wyjaśniamy kibicom, że pewne procedury mogą trwać więcej czasu niż zwykle" - oznajmiła Bolton.

"Mamy grupę tak zwanych funkcjonariuszy do spraw wykrywania niepożądanych zachowań" – dodała.

W Wielkiej Brytanii coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu polegających m.in. na oblewaniu budynków rządowych pomarańczową farbą. Ma być to forma protestu przeciwko wydobywaniu ropy naftowej na Morzu Północnym i zanieczyszczaniu środowiska. Organizatorzy turnieju szczególną wagę będą przywiązywać do powstrzymywania tego typu zachowań.

Bolton podkreśliła, że Wimbledon jest wydarzeniem, które nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

"Proszę uszanować fakt, że kibice przyjeżdżają oglądać tenis w przyjemnej ciszy i bezpiecznym otoczeniu" - zaapelowała.

Wimbledon to najstarszy turniej tenisowy na świecie rozgrywany od 1877 roku. Szczególną wagę przywiązuje się tu do tradycji i etykiety.

CM, PAP