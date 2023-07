Janowicz o treningach ze Świątek. "Z Igą nie przegrywam"

Iga Świątek przeszła jak burza przez pierwszą rundę Wimbledonu, wygrywając w dwóch setach z Zhu Lin. W środę nasza najlepsza tenisistka zagra z Sarą Sorribes Tormo.

W studiu Polsatu Sport jednym z gości był Janowicz, który w 2013 roku dotarł do półfinału turnieju na londyńskich kortach.

Świątek zdradziła w poniedziałkowej rozmowie z Tomaszem Lorkiem, że trenuje czasami z Janowiczem. On sam w dość żartobliwy sposób skomentował te informacje.

- Jak Tomasz Wiktorowski (trener Świątek) mnie potrzebuje, to do mnie dzwoni. Jeżeli dysponuję czasem, to pomagam. Treningi odbywają się "na tempie". Są intensywne i jest dużo mocnego grania. Czasami staram się skorygować błędy techniczne. Iga i Tomek wymagają ode mnie mocnego, płaskiego grania. Czasami musi mnie Tomek uspokajać, że za mocno - zaczął Janowicz.

Ważnym aspektem wspólnych treningów jest odbiór serwisu.

- Męskie serwowanie jest na zupełnie innym poziomie, inne rotacje, inna szybkość, a mi przychodzi to z łatwością, więc Iga może z tego korzystać - dodał.

Prowadząca studio Paulina Chylewska zapytała, czy Janowicz cieszy się po zdobytym punkcie w rywalizacji ze Świątek.

- Z Igą Świątek nie przegrywam! - zakończył z uśmiechem na ustach Janowicz.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

IM, Polsat Sport