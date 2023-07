Gwiazda PlusLigi zmienia klub! Przechodzi do giganta

Kooy trafił do Bełchatowa w 2021 roku i przez dwa lata był zawodnikiem PGE Skry. Nie był to jednak udany okres dla klubu z centralnej Polski. Mowa zwłaszcza o minionym sezonie, w którym bełchatowianie nie awansowali do fazy play-off rozgrywek PlusLigi.

Dla Kooya nie była to pierwsza przygoda z PlusLigą, ponieważ w latach 2013-2015 był siatkarzem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zdobył wówczas Puchar Polski, a sam został wybrany najlepszym zagrywającym turnieju.

35-latek to prawdziwy obieżyświat. Jego pierwszym zagranicznym klubem była włoska Modena, a następnie Lube Banca Macerata. Po okresie gry w Kędzierzynie-Koźlu przeniósł się na Bliski Wschód do katarskiego El-Jaish SC Ad-Dauha. Grał również w tureckim Halkbanku Ankara i rosyjskim Dinamo Moskwa. Po sześciu latach przerwy wraca nad Bosfor, aby reprezentować barwy Fenerbahce. Podpisał kontrakt na jeden sezon.